11 футболистов брестского «Динамо» заразились коронавирусом, среди них – Хачериди и Милевский

В брестском «Динамо» произошла вспышка коронавируса.

По информации Tribuna.com, в клубе зафиксировано 16 случаев заражения COVID-19 – заболели 11 футболистов и пять сотрудников.

Среди игроков положительные тесты сдали Евгений Хачериди, Максим Витус, Кирилл Печенин, Сергей Кривец, Всеволод Садовский, Артeм Милевский, Михаил Гордейчук, Денис Лаптев, Сергей Игнатович, Роман Юзепчук и Александр Нойок.

При этом Милевский, Витус и Кривец провели полный матч со «Смолевичами» (3:3).