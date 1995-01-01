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    11 футболистов брестского «Динамо» заразились коронавирусом, среди них – Хачериди и Милевский

    В брестском «Динамо» произошла вспышка коронавируса.

    По информации Tribuna.com, в клубе зафиксировано 16 случаев заражения COVID-19 – заболели 11 футболистов и пять сотрудников.

    Среди игроков положительные тесты сдали Евгений Хачериди, Максим Витус, Кирилл Печенин, Сергей Кривец, Всеволод Садовский, Артeм Милевский, Михаил Гордейчук, Денис Лаптев, Сергей Игнатович, Роман Юзепчук и Александр Нойок.

    При этом Милевский, Витус и Кривец провели полный матч со «Смолевичами» (3:3).

    Источник: Tribuna.com

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3496

      Давид59 35 минут назад

      Не знаю кому верить. Батька отрицает наличие вируса. Значит кто-то из них попадает под статью о фейках. Либо батька, либо трибуна

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      Рейтинг: +3866

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Не устояла, Брестская...

      0
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      Рейтинг: +154

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Вранье, Лукашенко же дал приказ - не болеть...

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