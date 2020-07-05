Клопп: «Главные фавориты Лиги чемпионов – «Бавария» и «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал фаворитов Лиги чемпионов. Турнир доиграют в августе.

«Для меня главные фавориты из оставшихся команд – «Бавария» и «Манчестер Сити». Между ними получился бы захватывающий матч. Баварцы провели впечатляющий сезон. При Хансе-Дитере Флике их игра выглядит внушительно.

Доигровка Лиги чемпионов будет интересной, поскольку пройдет в новом формате», – сказал Клопп Goal.