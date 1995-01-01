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    Клопп: «Главные фавориты Лиги чемпионов – «Бавария» и «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал фаворитов Лиги чемпионов. Турнир доиграют в августе.

    «Для меня главные фавориты из оставшихся команд – «Бавария» и «Манчестер Сити». Между ними получился бы захватывающий матч. Баварцы провели впечатляющий сезон. При Хансе-Дитере Флике их игра выглядит внушительно.

    Доигровка Лиги чемпионов будет интересной, поскольку пройдет в новом формате», – сказал Клопп Goal.

    • Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне.
    • «Ливерпуль» вылетел в 1/8 финала от мадридского «Атлетико».
    • «Манчестер Сити» дисквалифицирован на два ближайших еврокубковых сезона.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 08:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +649

      моэм 50 минут назад

      Ну Бавария само собой - это топ-клуб с харизмой и психологией победителя… чего явно не хватает МС , к этому можно добавить отсутствие харизматичного лидера - настоящей звезды ...им нужен Месси , КриРо или на худой конец Левандовски...но и в этом случае "бабушка надвое сказала".

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