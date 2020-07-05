Mundo: «Краснодар» интересуется 22-летним аргентинским форвардом Бустосом

Нападающий аргентинского клуба «Тальерес» Науэль Бустос привлек внимание «Краснодара», информирует Mundo. Аргентинцы хотят получить за футболиста не менее 10 миллионов евро.

Ожидается, что вскоре россияне отправят в Аргентину официальное предложение по Бустосу. Им также интересуются «Валенсия», «Севилья», «Порту».