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    Mundo: «Краснодар» интересуется 22-летним аргентинским форвардом Бустосом

    Нападающий аргентинского клуба «Тальерес» Науэль Бустос привлек внимание «Краснодара», информирует Mundo. Аргентинцы хотят получить за футболиста не менее 10 миллионов евро.

    Ожидается, что вскоре россияне отправят в Аргентину официальное предложение по Бустосу. Им также интересуются «Валенсия», «Севилья», «Порту».

    • В текущем сезоне Бустос провел за «Тальерес» 21 встречу, забил десять голов, отдал четыре результативные передачи.
    • На рынке Бустос оценивается в 6,7 миллиона евро.
    • «Краснодар» в РПЛ идет третьим.

    Источник: Mundo

    Спортивное приложение аргентинской газеты La Voz del Interior. Ее аудитория в твиттере - более 508 тысяч подписчиков.

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4092

      Рубинище 58 минут назад

      Это хорошо, что Галицкий понимает, как необходимы хорошие напы. И брать нужно 2их т.к. кто то может и не подойти-примеров полно. Готовиться к евро кубкам надо сейчас.(непонятно к ЛЧ или ЛЕ ещё-с трудом верится, что с Зенитом наберут очки).

      0
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      Рейтинг: +10510

      Garrincha58 1 час назад

      а как же хвалёная местная школа и где эта местная молодёжь что то не видать пока что Берги играют

      1
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      Рейтинг: +10637

      KLIM777 > Garrincha58 16 минут назад

      как где? Игнатьев в Рубине кладет по две банки за матч....пивка...

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      Рейтинг: +1756

      латунный > Garrincha58 16 минут назад

      это ихний воспитаник очередной

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      Рейтинг: +185

      zaichkin777@gmail.com 1 час назад

      Конечно же он выбирет Краснодар!!! Он всю жизнь мечтал играть в РПЛ.

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