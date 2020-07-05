Mundo: «Краснодар» интересуется 22-летним аргентинским форвардом Бустосом

Нападающий аргентинского клуба «Тальерес» Науэль Бустос привлек внимание «Краснодара», информирует Mundo. Аргентинцы хотят получить за футболиста не менее 10 миллионов евро.
Ожидается, что вскоре россияне отправят в Аргентину официальное предложение по Бустосу. Им также интересуются «Валенсия», «Севилья», «Порту».
- В текущем сезоне Бустос провел за «Тальерес» 21 встречу, забил десять голов, отдал четыре результативные передачи.
- На рынке Бустос оценивается в 6,7 миллиона евро.
- «Краснодар» в РПЛ идет третьим.
Источник: Mundo
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