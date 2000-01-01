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    Орлов: «Новиков и Мусаев – никакие тренеры»

    Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал тренеров Кирилла Новикова из «Динамо» и Мурада Мусаева из «Краснодара».

    «Хотел бы осудить двух тренеров. «Динамо» сыграло вничью с «Сочи», и в концовке Кокорин забил после назначения стопроцентного пенальти. И Новиков после матча сказал, что с футболистами они справились, а других людей победить не смогли. Ну что ж это за обвинение?

    И молодой тренер Мусаев сделал заявление: «Если так будут судить, можно заканчивать чемпионат». Кто он такой, этот Мусаев? Он вообще ничего не сделал для российского футбола, а делает такое заявление. Нападающий «Краснодара» ударил соперника в штрафной, судья долго смотрел повторы и в итоге назначил пенальти. Всe справедливо. Все специалисты говорят, что это верное решение.

    Когда тренеры так говорят, их надо штрафовать. Комиссия по этике должна наказывать деньгами, непосещением скамейки запасных. Нельзя так оставлять. Нельзя просто так мазать наш футбол и судей. Все ошибаются, и тренеры в том числе. К тренерам у меня претензии. Ни «Краснодар», ни «Динамо» не готовы играть. Сколько у них ошибок! Поставленной игры нет, а виноваты судьи. Эти тренеры – никакие, а в Англии за такое наказывают Клоппа, Моуринью», – сказал Орлов.

    Орлов раскритиковал Кокорина и Азмуна за поведение в условиях пандемии коронавируса

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +304

      AleSan4es 9 минут назад

      Орлова давно порв наказать, он су.ка забывает как в сторону газпрома судят...

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