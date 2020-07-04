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Орлов: «Новиков и Мусаев – никакие тренеры»

4 июля 2020, 12:12
26

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал тренеров Кирилла Новикова из «Динамо» и Мурада Мусаева из «Краснодара».

«Хотел бы осудить двух тренеров. «Динамо» сыграло вничью с «Сочи», и в концовке Кокорин забил после назначения стопроцентного пенальти. И Новиков после матча сказал, что с футболистами они справились, а других людей победить не смогли. Ну что ж это за обвинение?

И молодой тренер Мусаев сделал заявление: «Если так будут судить, можно заканчивать чемпионат». Кто он такой, этот Мусаев? Он вообще ничего не сделал для российского футбола, а делает такое заявление. Нападающий «Краснодара» ударил соперника в штрафной, судья долго смотрел повторы и в итоге назначил пенальти. Всe справедливо. Все специалисты говорят, что это верное решение.

Когда тренеры так говорят, их надо штрафовать. Комиссия по этике должна наказывать деньгами, непосещением скамейки запасных. Нельзя так оставлять. Нельзя просто так мазать наш футбол и судей. Все ошибаются, и тренеры в том числе. К тренерам у меня претензии. Ни «Краснодар», ни «Динамо» не готовы играть. Сколько у них ошибок! Поставленной игры нет, а виноваты судьи. Эти тренеры – никакие, а в Англии за такое наказывают Клоппа, Моуринью», – сказал Орлов.

Орлов раскритиковал Кокорина и Азмуна за поведение в условиях пандемии коронавируса

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Мусаев Мурад Новиков Кирилл Орлов Геннадий
Комментарии (26)
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AleSan4es
1593856235
Орлова давно порв наказать, он су.ка забывает как в сторону газпрома судят...
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Январь 59
1593857413
Про Мусаева зря он так. Во всяком случае его подопечные ведут борьбу за второе место в ЧР. А какой тогда тренер такой как нужно? Если он считает С.Б. настоящим тренером, так при таком финансировании, при таком подборе игроков, можно и без тренера играть.
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NotFound
1593857618
Орлов - никакой комментатор
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СвинкаСправедливости
1593858401
А Семак тренер, что ли?
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Andrew01
1593863278
Гена ты что несешь? Краснодару пеналь поставили за попадание мяча в руку, какой нападающий кого ударил??? Газа перенюхал что ли? Он уже походу не только не понимает, что несет, так уже и что смотрит....
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vladimir-7
1593863637
Вместо Семака можно поставить болельщика с трибуны и с командой будет всё тоже самое, а вот если отнять газпромовскую соску и Зенит будет бороться за возможность участия команды в РПЛ. Геннадий, не тебе судить об уровне игры команд и работе их тренеров, помимо оскорблений тренеров, ты косвенно оскорбляешь и руковод- ство этих команд, раз они назначили таких тренеров, а за оскорбления можно и самому попасть под суд.
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латунный
1593863889
правильно дедушка говорит.полтарашка не тренер сколько галицкий бабак вложил а от трениришки толку нету с таким составом лига чемпионов должна быть каждый год.а каждый год или быки сливают или трениришка некчёмный может только плакатся
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deinego77@yandex.ru
1593866493
Интересно какими клубами руководил Орлов,что так рассуждает о тренерах? Просто обычный комментатор у которого своё мнение которое никому не интересно.
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NewLife
1593868647
Пахнуло махровым совком : всем молчать и сосать, не отклоняться от линии партии. У старика маразм прогрессирует.
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sochi-2013
1593878798
Прочитал заголовок и чуть не согласился с Геной, а после статьи- это однозначный диагноз: дебилизм. Пенальти назначили за (якобы) игру рукой! Кто брал у него интервью или тоже де6ил, или провокатор- мог бы подсказать дедушке. Если, конечно, сам знал!
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