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    Орлов раскритиковал Кокорина и Азмуна за поведение в условиях пандемии коронавируса

    Комментатор Геннадий Орлов выразил возмущение поведением нападающего «Сочи» Александра Кокорина и форварда «Зенита» Сердара Азмуна, которые нарушают регламент РПЛ, встречаясь в свободное время с друзьями.

    – Почему руководители «Зенита» не говорят о том, что предложат Кокорину новый контракт? У вас не сложилось мнения, что в Питер он уже не вернется?

    – Меня удивляет другое. Даже настораживает. Я про поведение Кокорина.

    – Что он натворил?

    – Что же это за профессиональное отношение, когда в условиях пандемии ты отдыхаешь с компанией, да еще и фотографируешься? Это что за репутация игрока?

    То же самое касается и Азмуна. Это что за профессионалы такие? Они абсолютно обо всем забывают, что ли? Это же бьет по репутации клуба. Да и потом – они элементарно могут заразиться! Разве я не прав? Очень удивлен... Что они себе позволяют?

    – Александр Медведев вчера сказал, что Азмун серьезно оштрафован.

    – Наказали-то наказали. Но я никак не могу понять такое безответственное отношение игроков! Это же серьезный риск. Ребята, вам вообще-то не по 15 лет. Я бы тут процитировал Валерия Васильевича Лобановского: «Это не профессионально!».

    Все же складывается из мелочей. Вот такое нарушение социальной дистанции или еще чего-то потом негативно сказывается на твоей игре на футбольном поле. Ты там тоже можешь себе что-то не то позволить, перейти грань. Эгоизм... Так нельзя! Надо работать на команду.

    • Кокорин побывал на дне рождения своего друга Геннадия Куропаткина. «Сочи» пообещал применить дисциплинарные меры.
    • Азмуна дважды оштрафовали за пренебрежение карантинными нормами. Сначала иранец гулял с соотечественником Сафой Хади по Санкт-Петербургу, а затем отдыхал в ресторане.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10632

      KLIM777 14 минут назад

      да насрать уже всем на этот режим епана

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      Рейтинг: +1952

      Cleaner 1 час назад

      А прежние подвиги Кокорина Орлова не настораживали?

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      Рейтинг: +6

      alarm_иг 1 час назад

      По рассказу жителя спб. Жила-поживала в СПб старая проститутка. Днем выпивала, а по вечерам скиталась по питерским помойкам да сношалась с азербайджанскими дворниками. И в кои-то веки залетела. В пять месяцев родила недоношенного уродца и назвала его alarm-иком. Уродец был слишком крикливым. И чтобы он меньше орал, проститутка, между распитием спиртным и траханьем, начала пихать ему в анусик фаеры. По мере роста alarm-ика увеличивался калибр ануса, и естественно, пихала ему фаеры всё толще и толще. При этом приговаривая, терпи сынок, в будущем тебе это может пригодиться. Слова проститутки оказались пророческими. Alapm вырос и стал предводителем питерских анусных фаероносцев, куда входят пудель, литейный, кпссспб, аркалыкский ослоё.б борька и многие другие. PS. Затесалась в эту компанию особа женского пола Margella. От которой была двойная польза по проносу фаеров на стадион баклан-арена, так как у неё дырок в теле больше.

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