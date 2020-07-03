Орлов раскритиковал Кокорина и Азмуна за поведение в условиях пандемии коронавируса

Комментатор Геннадий Орлов выразил возмущение поведением нападающего «Сочи» Александра Кокорина и форварда «Зенита» Сердара Азмуна, которые нарушают регламент РПЛ, встречаясь в свободное время с друзьями.

– Почему руководители «Зенита» не говорят о том, что предложат Кокорину новый контракт? У вас не сложилось мнения, что в Питер он уже не вернется?

– Меня удивляет другое. Даже настораживает. Я про поведение Кокорина.

– Что он натворил?

– Что же это за профессиональное отношение, когда в условиях пандемии ты отдыхаешь с компанией, да еще и фотографируешься? Это что за репутация игрока?

То же самое касается и Азмуна. Это что за профессионалы такие? Они абсолютно обо всем забывают, что ли? Это же бьет по репутации клуба. Да и потом – они элементарно могут заразиться! Разве я не прав? Очень удивлен... Что они себе позволяют?

– Александр Медведев вчера сказал, что Азмун серьезно оштрафован.

– Наказали-то наказали. Но я никак не могу понять такое безответственное отношение игроков! Это же серьезный риск. Ребята, вам вообще-то не по 15 лет. Я бы тут процитировал Валерия Васильевича Лобановского: «Это не профессионально!».

Все же складывается из мелочей. Вот такое нарушение социальной дистанции или еще чего-то потом негативно сказывается на твоей игре на футбольном поле. Ты там тоже можешь себе что-то не то позволить, перейти грань. Эгоизм... Так нельзя! Надо работать на команду.