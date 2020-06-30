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    «Зенит» вновь оштрафовал Азмуна за пренебрежение карантинными нормами

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вновь подвергся дисциплинарному взысканию со стороны клуба. Причина та же – пренебрежение карантинными нормами.

    «Повторив непрофессиональный проступок, игрок вынудил клуб оштрафовать его во второй раз. После серьeзного разговора Сердар Азмун извинился перед всей командой.

    Весь «Зенит» традиционно прошeл тесты накануне матча — все здоровы и команда продолжает готовиться к игре с «Тамбовом», – информирует пресс-служба действующих чемпионов.

    Источник: «Р-Спорт»

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    30.06.2020 23:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2044

      житель СПб 42 минуты назад

      Человек решил покинуть клуб - и его сразу стали штрафовать... Странное совпадение.

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      Рейтинг: +1761

      afw13 44 минуты назад

      ну отдыхал человек в ресторане и ладно, главное чтоб по стопам Кокорина не пошел

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