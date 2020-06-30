«Зенит» вновь оштрафовал Азмуна за пренебрежение карантинными нормами

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вновь подвергся дисциплинарному взысканию со стороны клуба. Причина та же – пренебрежение карантинными нормами.
«Повторив непрофессиональный проступок, игрок вынудил клуб оштрафовать его во второй раз. После серьeзного разговора Сердар Азмун извинился перед всей командой.
Весь «Зенит» традиционно прошeл тесты накануне матча — все здоровы и команда продолжает готовиться к игре с «Тамбовом», – информирует пресс-служба действующих чемпионов.
- В первый раз Азмун фотографировался с Сафой Хади, во второй – отдыхал в ресторане.
- Азмун летом может покинуть клуб.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
Источник: «Р-Спорт»