Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    «Игрок поставил под угрозу здоровье близких и партнеров». «Зенит» применит к Азмуну «жесткие санкции» за фото с футболистом «Крыльев Советов» Хади

    «Зенит» недоволен, что нападающий Сердар Азмун в день матча 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1) сфотографировался с футболистом самарцев Сафой Хади. К иранцу применят санкции.

    «Наш игрок нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии COVID-19, а также показал свое легкомысленное отношение к рекомендациям местного Роспотребнадзора, поставив под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье своих близких, а также партнeров по команде – игрок сегодня прошел тест на коронавирус, результаты будут известны в ближайшие часы.

    Но в любом случае к Сердару Азмуну будут применены самые жесткие дисциплинарные и финансовые санкции согласно внутреннему протоколу клуба», – сказали в «Зените».

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:10
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77398
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru