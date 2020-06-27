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  • «Игрок поставил под угрозу здоровье близких и партнеров». «Зенит» применит к Азмуну «жесткие санкции» за фото с футболистом «Крыльев Советов» Хади

«Игрок поставил под угрозу здоровье близких и партнеров». «Зенит» применит к Азмуну «жесткие санкции» за фото с футболистом «Крыльев Советов» Хади

27 июня 2020, 18:10
13

«Зенит» недоволен, что нападающий Сердар Азмун в день матча 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1) сфотографировался с футболистом самарцев Сафой Хади. К иранцу применят санкции.

«Наш игрок нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии COVID-19, а также показал свое легкомысленное отношение к рекомендациям местного Роспотребнадзора, поставив под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье своих близких, а также партнeров по команде – игрок сегодня прошел тест на коронавирус, результаты будут известны в ближайшие часы.

Но в любом случае к Сердару Азмуну будут применены самые жесткие дисциплинарные и финансовые санкции согласно внутреннему протоколу клуба», – сказали в «Зените».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Азмун Сердар Хади Сафа
Комментарии (13)
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Garrincha58
1593272824
Орлов: «Азмун хочет уйти из «Зенита» и пусть уйдёт столько моментов запарывает один забьёт, а 10 мимо
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Под флагом педикулёза
1593273713
ФК Бомжъградь - это похороны. Беги, Сердар, беги .....
Ответить
valkam72
1593273791
Да пускай на карантин их сажают и играют молодежкой под предводительством буланова.
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paracetamol
1593276223
Надо за 25 лямов продавать, пока Наполи берет. Толку все меньше и меньше. Зазнался иранец!
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LOKOfanatik19
1593281243
Ничего не понял, подошел сфоткался - Нарушение ... А когда в матче на угловом обнимаются, тоже за это штрафуйте, что уж там )))) Бред, я так понимаю, готовят фанатов к его уходу.
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neveldomha
1593288326
Что то уж слишком расхрюкались свинки после Уфы.
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Hektor 84
1593383173
Настоящий бомжара
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