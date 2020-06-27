«Игрок поставил под угрозу здоровье близких и партнеров». «Зенит» применит к Азмуну «жесткие санкции» за фото с футболистом «Крыльев Советов» Хади

«Зенит» недоволен, что нападающий Сердар Азмун в день матча 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1) сфотографировался с футболистом самарцев Сафой Хади. К иранцу применят санкции.

«Наш игрок нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии COVID-19, а также показал свое легкомысленное отношение к рекомендациям местного Роспотребнадзора, поставив под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье своих близких, а также партнeров по команде – игрок сегодня прошел тест на коронавирус, результаты будут известны в ближайшие часы.

Но в любом случае к Сердару Азмуну будут применены самые жесткие дисциплинарные и финансовые санкции согласно внутреннему протоколу клуба», – сказали в «Зените».