Азмун снова нарушил правила безопасности в условиях пандемии коронавируса

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун опять нарушил регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей РПЛ.

Иранца запечатлели в кафе на летней веранде, где он не соблюдал социальную дистанцию.

Ранее петербургский клуб анонсировал жесткие санкции в отношении 25-летнего футболиста за аналогичное нарушение.

Кроме того, КДК РФС оштрафовал Азмуна на 40 тысяч рублей за игнорирование требований регламента.