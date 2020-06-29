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    Азмун снова нарушил правила безопасности в условиях пандемии коронавируса

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун опять нарушил регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей РПЛ.

    Иранца запечатлели в кафе на летней веранде, где он не соблюдал социальную дистанцию.

    Ранее петербургский клуб анонсировал жесткие санкции в отношении 25-летнего футболиста за аналогичное нарушение.

    Кроме того, КДК РФС оштрафовал Азмуна на 40 тысяч рублей за игнорирование требований регламента.

    Источник: «Бомбардир»

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    29.06.2020 23:40
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