Азмун снова нарушил правила безопасности в условиях пандемии коронавируса

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун опять нарушил регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей РПЛ.
Иранца запечатлели в кафе на летней веранде, где он не соблюдал социальную дистанцию.
Ранее петербургский клуб анонсировал жесткие санкции в отношении 25-летнего футболиста за аналогичное нарушение.
Кроме того, КДК РФС оштрафовал Азмуна на 40 тысяч рублей за игнорирование требований регламента.
Сердар Азмун отдыхает в компании знакомых в кафе. (Telegram-канал журналиста Ивана Карпова) pic.twitter.com/cTJy3D6LMu— Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) June 29, 2020