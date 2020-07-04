Снейдер может возобновить карьеру в 36 лет

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер рассматривает возможность возвращения в профессиональный футбол.
По информации AS, 36-летний хавбек получил предложение от «Утрехта» возобновить карьеру и сейчас изучает его.
- Снейдер родился в Утрехте и находится в хороших отношениях с руководством одноименного клуба.
- В течение карьеры футболист выступал за «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай», «Ниццу» и «Аль-Гарафу».
- В составе сборной Нидерландов провел 134 матча и забил 31 гол.
Источник: AS