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    Снейдер может возобновить карьеру в 36 лет

    Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер рассматривает возможность возвращения в профессиональный футбол.

    По информации AS, 36-летний хавбек получил предложение от «Утрехта» возобновить карьеру и сейчас изучает его.

    Источник: AS

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    Сегодня, 10:00
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1270

      acor94 1 час назад

      И ван перси с ван дер саром. А яп стам случаем не закончил уже?

      0
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      Рейтинг: +1270

      acor94 1 час назад

      Го в гроннингем к Роббену.

      0
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      Рейтинг: +798

      wobaekat 1 час назад

      Согнать придется килограмм 20 тогда

      1
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      Рейтинг: +2138

      Бухбух 2 часа назад

      В РФПЛ спокойно до 40 лет мог бы поиграть.

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