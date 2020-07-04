«Пусть Аллах помилует его и введет в райские сады». «Ахмат» выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова

«Ахмат» отреагировал на новость о смерти отца бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. Он умер сегодня, 3 июля, в Москве.

«Ушeл в праведный мир великий тренер и замечательный человек Абдулманап Нурмагомедов.

Воистину мы принадлежим Аллаху, и воистину мы к нему вернeмся! Приносим искренние соболезнования всем родным и близким Абдулманапа Магомедовича. Пусть Аллах помилует его и введeт в райские сады!» – написал «Ахмат».