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    «Пусть Аллах помилует его и введет в райские сады». «Ахмат» выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова

    «Ахмат» отреагировал на новость о смерти отца бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. Он умер сегодня, 3 июля, в Москве.

    «Ушeл в праведный мир великий тренер и замечательный человек Абдулманап Нурмагомедов.

    Воистину мы принадлежим Аллаху, и воистину мы к нему вернeмся! Приносим искренние соболезнования всем родным и близким Абдулманапа Магомедовича. Пусть Аллах помилует его и введeт в райские сады!» – написал «Ахмат».

    • Нурмагомедову было 57 лет.
    • Он являлся мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером России.
    • Нурмагомедов находился в больнице с апреля.

    Источник: твиттер «Ахмата»

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