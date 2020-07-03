«Рубин» готовится к матчу с «Оренбургом», несмотря на просьбу о переносе игры

Пресс-служба «Рубина» сообщила, что команда полноценно готовится к матчу 26-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Ранее казанцам было направлено письмо с просьбой перенести игру на резервную дату 19 июля.

«Готовимся к следующей игре. Разрешение на принятие участия игроков оренгбургской команды в матче 26-го тура РПЛ «Рубин» – «Оренбург» будет принимать Управление Роспотребнадзора. На данный момент игра состоится и «Рубин» продолжает подготовку», – говорится в публикации клуба в твиттере.

Матч запланирован на воскресенье, 5 июля.

В «Оренбурге» обнаружены случаи заболевания коронавирусом.

Из-за этого команда не смогла сыграть против «Краснодара» и «Урала».

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