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    «Рубин» готовится к матчу с «Оренбургом», несмотря на просьбу о переносе игры

    Пресс-служба «Рубина» сообщила, что команда полноценно готовится к матчу 26-го тура РПЛ против «Оренбурга».

    Ранее казанцам было направлено письмо с просьбой перенести игру на резервную дату 19 июля.

    «Готовимся к следующей игре. Разрешение на принятие участия игроков оренгбургской команды в матче 26-го тура РПЛ «Рубин» – «Оренбург» будет принимать Управление Роспотребнадзора. На данный момент игра состоится и «Рубин» продолжает подготовку», – говорится в публикации клуба в твиттере.

    • Матч запланирован на воскресенье, 5 июля.
    • В «Оренбурге» обнаружены случаи заболевания коронавирусом.
    • Из-за этого команда не смогла сыграть против «Краснодара» и «Урала».

    В «Оренбурге» заявили об увеличении числа заразившихся коронавирусом

    Спортивный директор «Оренбурга»: «Что нам делать? Дарить всем по три очка больше не хочется»

    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1186

      волчарик 1 час назад

      Стало даже интересно.Понимаю,Рубин рядом с зоной вылета,а тут 3 очка.Но вопрос в другом,если не перенесут-общество простит Сочи или ополчится на Рубин?

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      Рейтинг: +5

      i29 1 час назад

      Eсли делаете ставки -> portal-bets.ru

      0
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      Рейтинг: +1633

      Genz 1 час назад

      Сначала руку помощи протянули Оренбургу,потом зассал Слуцкий. Лучше бы молчали татары

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