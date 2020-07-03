«Рубин» готовится к матчу с «Оренбургом», несмотря на просьбу о переносе игры

Пресс-служба «Рубина» сообщила, что команда полноценно готовится к матчу 26-го тура РПЛ против «Оренбурга».
Ранее казанцам было направлено письмо с просьбой перенести игру на резервную дату 19 июля.
«Готовимся к следующей игре. Разрешение на принятие участия игроков оренгбургской команды в матче 26-го тура РПЛ «Рубин» – «Оренбург» будет принимать Управление Роспотребнадзора. На данный момент игра состоится и «Рубин» продолжает подготовку», – говорится в публикации клуба в твиттере.
- Матч запланирован на воскресенье, 5 июля.
- В «Оренбурге» обнаружены случаи заболевания коронавирусом.
- Из-за этого команда не смогла сыграть против «Краснодара» и «Урала».
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Источник: Официальный твиттер «Рубина»