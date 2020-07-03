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    В «Оренбурге» заявили об увеличении числа заразившихся коронавирусом

    Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал об эпидемиологической ситуации в клубе на фоне вспышки коронавируса.

    «Перед предыдущим туром нашу команду закрыли на карантин. Карантин заканчивается 8 числа. Сейчас пока делаем тесты. Но на «Рубин» мы никак не успеваем, поэтому написали просьбу о переносе. Ответа пока не было. Ситуация с заболевшими ухудшается. Их количество увеличивается. У нескольких футболистов после КТ обнаружено двустороннее воспаление легких. Так что дело серьезное.

    Как заканчивать сезон? Мы сейчас строго следуем медрегламенту. Карантин выдерживаем, но это дело у нас не кончается. Каждый день какие-то новые нехорошие события. Просвета не видно. Третья «баранка» (техническое поражение) намечается. Но какое-то решение должно быть принято. Игроки сидят по номерам, не контактируют, их возят на КТ. Под жесточайшим контролем.

    Что касается игры с ЦСКА, то пока вообще ничего непонятно. Игра 8 числа, а у нас вчера одного увезли с воспалением. Это значит, еще 14 дней карантина, так как он контактный», – сказал Столыпин.

    • «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • Из-за вспышки COVID-19 приволжская команда не смогла сыграть с «Краснодаром» и «Уралом».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11570

      vladimir-7 11 минут назад

      Да положение в команде ужасное, такое впечатление, что для Оренбурга
      всё закончилось, две игры не сыграли, переносить некуда и остальные
      возможно не сыграют. Где играть дальше в РПЛ или ФНЛ решать РФС
      по медицинским заключениям и рекомендациям Роспотребнадзора.

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      Рейтинг: +10480

      Garrincha58 35 минут назад

      странно сыграли с Локомотивом в первом матче после пандемии и баста все заболели, а в Локо никого

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      Рейтинг: +11570

      vladimir-7 > Garrincha58 8 минут назад

      Возможно 1-2 заболевших не выпустили и Локо повезло.

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