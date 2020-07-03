В «Оренбурге» заявили об увеличении числа заразившихся коронавирусом

Да положение в команде ужасное, такое впечатление, что для Оренбурга
всё закончилось, две игры не сыграли, переносить некуда и остальные
возможно не сыграют. Где играть дальше в РПЛ или ФНЛ решать РФС
по медицинским заключениям и рекомендациям Роспотребнадзора.
Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал об эпидемиологической ситуации в клубе на фоне вспышки коронавируса.
«Перед предыдущим туром нашу команду закрыли на карантин. Карантин заканчивается 8 числа. Сейчас пока делаем тесты. Но на «Рубин» мы никак не успеваем, поэтому написали просьбу о переносе. Ответа пока не было. Ситуация с заболевшими ухудшается. Их количество увеличивается. У нескольких футболистов после КТ обнаружено двустороннее воспаление легких. Так что дело серьезное.
Как заканчивать сезон? Мы сейчас строго следуем медрегламенту. Карантин выдерживаем, но это дело у нас не кончается. Каждый день какие-то новые нехорошие события. Просвета не видно. Третья «баранка» (техническое поражение) намечается. Но какое-то решение должно быть принято. Игроки сидят по номерам, не контактируют, их возят на КТ. Под жесточайшим контролем.
Что касается игры с ЦСКА, то пока вообще ничего непонятно. Игра 8 числа, а у нас вчера одного увезли с воспалением. Это значит, еще 14 дней карантина, так как он контактный», – сказал Столыпин.
- «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
- Из-за вспышки COVID-19 приволжская команда не смогла сыграть с «Краснодаром» и «Уралом».