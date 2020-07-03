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  • В «Оренбурге» заявили об увеличении числа заразившихся коронавирусом

В «Оренбурге» заявили об увеличении числа заразившихся коронавирусом

3 июля 2020, 15:17
3

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал об эпидемиологической ситуации в клубе на фоне вспышки коронавируса.

«Перед предыдущим туром нашу команду закрыли на карантин. Карантин заканчивается 8 числа. Сейчас пока делаем тесты. Но на «Рубин» мы никак не успеваем, поэтому написали просьбу о переносе. Ответа пока не было. Ситуация с заболевшими ухудшается. Их количество увеличивается. У нескольких футболистов после КТ обнаружено двустороннее воспаление легких. Так что дело серьезное.

Как заканчивать сезон? Мы сейчас строго следуем медрегламенту. Карантин выдерживаем, но это дело у нас не кончается. Каждый день какие-то новые нехорошие события. Просвета не видно. Третья «баранка» (техническое поражение) намечается. Но какое-то решение должно быть принято. Игроки сидят по номерам, не контактируют, их возят на КТ. Под жесточайшим контролем.

Что касается игры с ЦСКА, то пока вообще ничего непонятно. Игра 8 числа, а у нас вчера одного увезли с воспалением. Это значит, еще 14 дней карантина, так как он контактный», – сказал Столыпин.

  • «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
  • Из-за вспышки COVID-19 приволжская команда не смогла сыграть с «Краснодаром» и «Уралом».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Оренбург
Комментарии (3)
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Garrincha58
1593784049
странно сыграли с Локомотивом в первом матче после пандемии и баста все заболели, а в Локо никого
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vladimir-7
1593785453
Да положение в команде ужасное, такое впечатление, что для Оренбурга всё закончилось, две игры не сыграли, переносить некуда и остальные возможно не сыграют. Где играть дальше в РПЛ или ФНЛ решать РФС по медицинским заключениям и рекомендациям Роспотребнадзора.
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