Журналист Алланазаров: «У нескольких футболистов «Оренбурга» обнаружено двустороннее воспаление легких»

Журналист Sport24 Максим Алланазаров опубликовал новые данные о ситуации с коронавирусом в «Оренбурге».
«У нескольких футболистов «Оренбурга» обнаружено двустороннее воспаление легких. Ситуация плачевная», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале.
- Из-за вспышки COVID-19 приволжская команда не смогла сыграть с «Краснодаром» и «Уралом».
- Матч с «Рубином» клуб попросил перенести с 5 на 19 июля.
- «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова