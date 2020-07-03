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  • Журналист Алланазаров: «У нескольких футболистов «Оренбурга» обнаружено двустороннее воспаление легких»

Журналист Алланазаров: «У нескольких футболистов «Оренбурга» обнаружено двустороннее воспаление легких»

3 июля 2020, 13:18
21

Журналист Sport24 Максим Алланазаров опубликовал новые данные о ситуации с коронавирусом в «Оренбурге».

«У нескольких футболистов «Оренбурга» обнаружено двустороннее воспаление легких. Ситуация плачевная», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале.

Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Оренбург
Комментарии (21)
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vsespartak01
1593773601
признать зенит чемпи оном и прекратить издеваться над игроками!это не чемпионат ,а что то не пойми что!
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Hektor 84
1593773888
А чего не коронавирус?
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MaxRnD
1593773928
М-да, это уже не шутки
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волчарик
1593774839
Здоровья всем.
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gor77
1593775139
М-дя, ситуация! Если руководство клуба примет решение сняться с чемпионата, то, очень надеюсь, все поймут и примут это весьма сложное решение.(((( В каждом правиле есть исключение! Здоровье - это самое главное!!! Всем сотрудникам и спортсменам клуба здоровья и терпения!
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vladimir-7
1593775643
Учитывая такую ситуацию с командами из-за коронавируса в России, надо оставить все команды РПЛ и добавить две из ФНЛ и 18 командами начать новый чемпионат, а если будет угроза новой вспышки, чемпионат начать весной 2021 года.
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Граф2019
1593776012
не верю! факты в студию... а вообще 3 газпрома в вышке это много!
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ilichkadr
1593776629
Потом окажется, что это обычная простудная пневмония и никакой не коронавирус.
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portero
1593801995
на вылет из-за короны ??? как бы тоже не по спортивному принципу...
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zigbert
1593806183
Переносить скоро уже будет некуда. Главное ,здоровья всем игрокам!
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