Журналист Алланазаров: «У нескольких футболистов «Оренбурга» обнаружено двустороннее воспаление легких»

Журналист Sport24 Максим Алланазаров опубликовал новые данные о ситуации с коронавирусом в «Оренбурге».

«У нескольких футболистов «Оренбурга» обнаружено двустороннее воспаление легких. Ситуация плачевная», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале.