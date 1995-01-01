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    Спортивный директор «Оренбурга»: «Что нам делать? Дарить всем по три очка больше не хочется»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопросы о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в команде.

    – Ситуация сложная. Ждем очередных тестов и решения Роспотребнадзора.

    – Правда, что у нескольких футболистов после КТ обнаружено двустороннее воспаление легких?

    – Да... Но эта та группа футболистов, которая уже не могла сыграть в предстоящем матче. Главное, чтобы прироста не было... Завтра придут результаты тестов. Посмотрим.

    – Сколько игроков у вас на лечении сейчас? 10?

    – Так... Да, 10. Итого – остается 15. Но один после травмы, другой дисквалифицирован. То есть – еще минус два. Остается 13, из них два вратаря. Ну, получается, на состав наберем. Однако все зависит от Роспотребнадзора.

    – Когда ожидаете решения?

    – Пока ничего нет. Нас обязали сидеть дома до 7 июля. Мы пытаемся сдавать тесты, чтобы показать, что есть чистая группа игроков и что нет прироста. Пока так.

    – Значит, 5 июля чисто физически не сможете сыграть, потому и попросили о переносе?

    – Ну конечно. Если «Рубин» не пойдет на перенос, а Роспотребнадзор разрешит вылететь в Казань, значит, полетят 11 футболистов. Ну а что нам делать? Дарить всем по три очка, когда конкуренты играют? Больше не хочется.

    – Но в «Рубине» ссылаются на то, что пока нет решения Роспотребнадзора.

    – У «Рубина» своя непростая турнирная ситуация. Это понятно... Пока не знаем, что будет дальше.

    – Но молодежью играть по-прежнему не хотите?

    – Нет. Это однозначно. Везти туда детей, которые три месяца не тренировались... Зачем? Смысла мы в этом не видим.

    – Допускаете, что вам засчитают третье поражение подряд?

    – Пока не хочется загадывать. Может быть, и засчитают. Это от нас уже не зависит. Надеюсь, завтра узнаем позицию Роспотребнадзоа, когда придут тесты. Как-то так.

    В «Оренбурге» заявили об увеличении числа заразившихся коронавирусом

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1686

      Ганнибал Лектор 52 минуты назад

      Надо было соблюдать режим, тогда и проблемы бы не было

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      alarm_иг 1 час назад

      Даже газпром бессилен против коронавируса, придется раширять лигу. Нельзя допустить вылета фармклуба.

      -2
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      Рейтинг: +5

      i29 1 час назад

      Если делаете cтавки -> portal-bets.ru

      0
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      Рейтинг: +11574

      vladimir-7 2 часа назад

      Получается так, что вам наплевать на здоровье игроков соперников, у
      вас игра с Краснодаром перенесена на 29 июля (если не ошибаюсь),
      других свободных окон нет и это значит—технарь для следующих игр по регламенту и других вариантов просто НЕТ. Готовьте команду к новым играм в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +10482

      Garrincha58 > vladimir-7 1 час назад

      с Краснодаром уже технарь

      0
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      Рейтинг: +2138

      Бухбух 2 часа назад

      Нужно было найти виновных внутри клуба, а не давить на жалость.

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