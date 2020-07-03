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  • Спортивный директор «Оренбурга»: «Что нам делать? Дарить всем по три очка больше не хочется»

Спортивный директор «Оренбурга»: «Что нам делать? Дарить всем по три очка больше не хочется»

3 июля 2020, 17:41
7

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопросы о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в команде.

– Ситуация сложная. Ждем очередных тестов и решения Роспотребнадзора.

– Правда, что у нескольких футболистов после КТ обнаружено двустороннее воспаление легких?

– Да... Но эта та группа футболистов, которая уже не могла сыграть в предстоящем матче. Главное, чтобы прироста не было... Завтра придут результаты тестов. Посмотрим.

– Сколько игроков у вас на лечении сейчас? 10?

– Так... Да, 10. Итого – остается 15. Но один после травмы, другой дисквалифицирован. То есть – еще минус два. Остается 13, из них два вратаря. Ну, получается, на состав наберем. Однако все зависит от Роспотребнадзора.

– Когда ожидаете решения?

– Пока ничего нет. Нас обязали сидеть дома до 7 июля. Мы пытаемся сдавать тесты, чтобы показать, что есть чистая группа игроков и что нет прироста. Пока так.

– Значит, 5 июля чисто физически не сможете сыграть, потому и попросили о переносе?

– Ну конечно. Если «Рубин» не пойдет на перенос, а Роспотребнадзор разрешит вылететь в Казань, значит, полетят 11 футболистов. Ну а что нам делать? Дарить всем по три очка, когда конкуренты играют? Больше не хочется.

– Но в «Рубине» ссылаются на то, что пока нет решения Роспотребнадзора.

– У «Рубина» своя непростая турнирная ситуация. Это понятно... Пока не знаем, что будет дальше.

– Но молодежью играть по-прежнему не хотите?

– Нет. Это однозначно. Везти туда детей, которые три месяца не тренировались... Зачем? Смысла мы в этом не видим.

– Допускаете, что вам засчитают третье поражение подряд?

– Пока не хочется загадывать. Может быть, и засчитают. Это от нас уже не зависит. Надеюсь, завтра узнаем позицию Роспотребнадзоа, когда придут тесты. Как-то так.

В «Оренбурге» заявили об увеличении числа заразившихся коронавирусом

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Оренбург
Комментарии (7)
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Бухбух
1593788962
Нужно было найти виновных внутри клуба, а не давить на жалость.
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vladimir-7
1593789333
Получается так, что вам наплевать на здоровье игроков соперников, у вас игра с Краснодаром перенесена на 29 июля (если не ошибаюсь), других свободных окон нет и это значит—технарь для следующих игр по регламенту и других вариантов просто НЕТ. Готовьте команду к новым играм в ФНЛ.
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Ганнибал Лектор
1593794494
Надо было соблюдать режим, тогда и проблемы бы не было
Ответить
ivany4
1593821754
Надо головой думать, а не руки автоматически, по кивку газпрома, поднимать. Впредь тебе дурачина наука, .....))
Ответить
kvm
1593843634
дарите по 4
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