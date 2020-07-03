«Оренбург» просит «Рубин» перенести матч в Казани на 19 июля

«Оренбург» обратился к «Рубину» с просьбой перенести игру 26-го тура РПЛ.

«ФК «Оренбург» направил письмо в адрес ФК «Рубин» с просьбой о переносе матча Тинькофф-РПЛ «Рубин» – «Оренбург» на резервную дату 19 июля.

Принятое соперником решение будет опубликовано дополнительно», – говорится в заявлении «Оренбурга».

Сообщалось, что «Рубин» согласен на перенос игры с «Оренбургом» на 19 июля.