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    «Оренбург» просит «Рубин» перенести матч в Казани на 19 июля

    «Оренбург» обратился к «Рубину» с просьбой перенести игру 26-го тура РПЛ.

    «ФК «Оренбург» направил письмо в адрес ФК «Рубин» с просьбой о переносе матча Тинькофф-РПЛ «Рубин» – «Оренбург» на резервную дату 19 июля.

    Принятое соперником решение будет опубликовано дополнительно», – говорится в заявлении «Оренбурга».

    Сообщалось, что «Рубин» согласен на перенос игры с «Оренбургом» на 19 июля.

    • В «Оренбурге» были обнаружены случаи заболевания коронавирусом.
    • По этой причине клуб не смог сыграть против «Краснодара» и «Урала».
    • Матч между «Оренбургом» и «Рубином» запланирован на 5 июля.

    Источник: Официальный сайт «Оренбурга»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +406

      Armani nn 58 минут назад

      Принести?Ну раз просят,надо принести..

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      Рейтинг: +6107

      paracetamol 1 час назад

      Рубин откажет 100%.

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