«Оренбург» просит «Рубин» перенести матч в Казани на 19 июля

«Оренбург» обратился к «Рубину» с просьбой перенести игру 26-го тура РПЛ.
«ФК «Оренбург» направил письмо в адрес ФК «Рубин» с просьбой о переносе матча Тинькофф-РПЛ «Рубин» – «Оренбург» на резервную дату 19 июля.
Принятое соперником решение будет опубликовано дополнительно», – говорится в заявлении «Оренбурга».
Сообщалось, что «Рубин» согласен на перенос игры с «Оренбургом» на 19 июля.
- В «Оренбурге» были обнаружены случаи заболевания коронавирусом.
- По этой причине клуб не смог сыграть против «Краснодара» и «Урала».
- Матч между «Оренбургом» и «Рубином» запланирован на 5 июля.
Источник: Официальный сайт «Оренбурга»