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  • Тугарев: «Николич по-другому видит нашу игру и ведет тренировки «Локомотива»

Тугарев: «Николич по-другому видит нашу игру и ведет тренировки «Локомотива»

30 июня 2020, 08:08
5

Полузащитник «Локомотива» Роман Тугарев высказался о главном тренере Марко Николиче.

– Как прошла твоя самоизоляция в Ижевске?

– Сидел дома, тренировался, выбирался в лес на пробежки. В Ижевске практически ничего не изменилось – закрыли только торговые центры. Но я все равно никуда не ходил, поддерживал форму и учил английский.

– Почему решил взяться за английский?

– Это главный язык в мире – на нем говорят все. Если не знаешь английского, не сможешь общаться даже с иностранцами в команде. Николич тоже говорит на английском – переводчик Мурат все переводит, но знать язык все равно полезно. Изучение по учебникам дается тяжело. Лучше погружаться в языковую среду.

– Какое впечатление произвел Марко Николич?

– Позитивный хороший человек. Объясняет, что нужно делать.

– Заметил разницу тренировок?

– Да, у каждого тренера свой подход и стиль. Николич по-другому видит нашу игру и ведет тренировки. Он только пришел в команду, поэтому рано делать глобальные выводы, но заметно, что Николич хочет как можно быстрее объяснить нам свое видение, поэтому все разжевывает и водит игроков по полю.

– Николич корректировал твою игру?

– Лично мою нет, но он рассказал, что хочет от каждой позиции – какие функции в обороне, в атаке, в контратаках, в позиционных атаках. Когда ты выходишь на поле, должен все выполнять. Требования стали другие, но все понятно.

  • «Локомотив» после возобновления сезона выиграл два стартовых матча.
  • Николич возглавил «Локомотив» 1 июня после окончания контракта Юрия Семина.
  • После 24-х туров у московского клуба 47 очков.

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тугарев Роман Николич Марко
Комментарии (5)
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САДЫЧОК
1593506696
Это , как после чемпионата мира один игрок нашей команды рассказывал про установку Романцева перед матчем...Ты , говорит побегай за ним и не давай мяч принимать ... и ВСЁ !!!!.Вот , такие тактики эти наши старички тренеры !
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моэм
1593518525
Одно точно - Николич далеко не дурак...решил доиграть сезон используя наигранные наработки Сёмина , причём давно сыгранными связками , что и обеспечило победы Локо на новом старте...ну а чего стоит Николич как тренер мы узнаем только в будущем сезоне , где он будет играть уже со своей, собранной им самим командой ...в любом случае пожелаю ему удачи не хотелось бы потерять в лице Локо сильную команду.
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кошмарик
1593526727
прогиб засчитан! теперь осталось лизнуть, и в кассу за премией!
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