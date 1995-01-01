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    Тугарев: «Николич по-другому видит нашу игру и ведет тренировки «Локомотива»

    Полузащитник «Локомотива» Роман Тугарев высказался о главном тренере Марко Николиче.

    – Как прошла твоя самоизоляция в Ижевске?

    – Сидел дома, тренировался, выбирался в лес на пробежки. В Ижевске практически ничего не изменилось – закрыли только торговые центры. Но я все равно никуда не ходил, поддерживал форму и учил английский.

    – Почему решил взяться за английский?

    – Это главный язык в мире – на нем говорят все. Если не знаешь английского, не сможешь общаться даже с иностранцами в команде. Николич тоже говорит на английском – переводчик Мурат все переводит, но знать язык все равно полезно. Изучение по учебникам дается тяжело. Лучше погружаться в языковую среду.

    – Какое впечатление произвел Марко Николич?

    – Позитивный хороший человек. Объясняет, что нужно делать.

    – Заметил разницу тренировок?

    – Да, у каждого тренера свой подход и стиль. Николич по-другому видит нашу игру и ведет тренировки. Он только пришел в команду, поэтому рано делать глобальные выводы, но заметно, что Николич хочет как можно быстрее объяснить нам свое видение, поэтому все разжевывает и водит игроков по полю.

    – Николич корректировал твою игру?

    – Лично мою нет, но он рассказал, что хочет от каждой позиции – какие функции в обороне, в атаке, в контратаках, в позиционных атаках. Когда ты выходишь на поле, должен все выполнять. Требования стали другие, но все понятно.

    • «Локомотив» после возобновления сезона выиграл два стартовых матча.
    • Николич возглавил «Локомотив» 1 июня после окончания контракта Юрия Семина.
    • После 24-х туров у московского клуба 47 очков.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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