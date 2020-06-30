Тугарев: «Николич по-другому видит нашу игру и ведет тренировки «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Роман Тугарев высказался о главном тренере Марко Николиче.

– Как прошла твоя самоизоляция в Ижевске?

– Сидел дома, тренировался, выбирался в лес на пробежки. В Ижевске практически ничего не изменилось – закрыли только торговые центры. Но я все равно никуда не ходил, поддерживал форму и учил английский.

– Почему решил взяться за английский?

– Это главный язык в мире – на нем говорят все. Если не знаешь английского, не сможешь общаться даже с иностранцами в команде. Николич тоже говорит на английском – переводчик Мурат все переводит, но знать язык все равно полезно. Изучение по учебникам дается тяжело. Лучше погружаться в языковую среду.

– Какое впечатление произвел Марко Николич?

– Позитивный хороший человек. Объясняет, что нужно делать.

– Заметил разницу тренировок?

– Да, у каждого тренера свой подход и стиль. Николич по-другому видит нашу игру и ведет тренировки. Он только пришел в команду, поэтому рано делать глобальные выводы, но заметно, что Николич хочет как можно быстрее объяснить нам свое видение, поэтому все разжевывает и водит игроков по полю.

– Николич корректировал твою игру?

– Лично мою нет, но он рассказал, что хочет от каждой позиции – какие функции в обороне, в атаке, в контратаках, в позиционных атаках. Когда ты выходишь на поле, должен все выполнять. Требования стали другие, но все понятно.