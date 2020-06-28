Серия А. «Лацио» одержал волевую победу над «Фиорентиной», «Кальяри» забил четыре гола «Торино»

«Лацио» в 28-м туре чемпионата Италии оказался сильнее «Фиорентины». Римляне по ходу встречи уступали в счете.

В другом матче «Кальяри» победил «Торино». Последняя команда чемпионата «Брешиа» добыла очко в игре с «Дженоа».

Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур

Брешиа – Дженоа – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Доннарумма, 10; 2:0 – Семприни, 13; 2:1 – Фальке, 38 (с пенальти); 2:2 – Пинамонти, 69 (с пенальти).

Кальяри – Торино – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Нандес, 12; 2:0 – Симеоне, 17; 3:0 – Наингголан, 46; 3:1 – Бремер, 60; 3:2 – Белотти, 66; 4:2 – Педро, 68 (с пенальти).

Лацио – Фиорентина – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Рибери, 25; 1:1 – Иммобиле, 67 (с пенальти); 2:1 – Альберто, 83.

Удаления: нет – Влахович, 90+5.

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