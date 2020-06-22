Жоау Мариу может воссоединиться со Смоловым в «Сельте»

«Сельта» включилась в борьбу за полузащитника Жоау Мариу, который текущий сезон проводит в «Локомотиве» на правах аренды.
По информации A Bola, галисийский клуб начал проявлять интерес к 27-летнему футболисту после того, как «Марсель» не смог договориться с «Интером» о его подписании.
В «Сельте» португалец может воссоединиться с нападающим Федором Смоловым, который до января играл за «Локо».
- В этом сезоне Мариу провел за москвичей 16 матчей, забил один гол и сделал четыре ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 14,5 миллиона евро.
Источник: A Bola