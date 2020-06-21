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    Жоау Мариу может воссоединиться со Смоловым в «Сельте»

    «Сельта» включилась в борьбу за полузащитника Жоау Мариу, который текущий сезон проводит в «Локомотиве» на правах аренды.

    По информации A Bola, галисийский клуб начал проявлять интерес к 27-летнему футболисту после того, как «Марсель» не смог договориться с «Интером» о его подписании.

    В «Сельте» португалец может воссоединиться с нападающим Федором Смоловым, который до января играл за «Локо».

    • В этом сезоне Мариу провел за москвичей 16 матчей, забил один гол и сделал четыре ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 14,5 миллиона евро.

    Источник: A Bola

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +163

      Саладин 1 час назад

      Смолову с собой бы воссоединиться в «Сельте»))

      1
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      Рейтинг: +6792

      piligrim1986 1 час назад

      это если федя там задержится))

      0
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      Рейтинг: +1701

      Cleaner 1 час назад

      « Жоау Мариу может воссоединиться со Смоловым ». Какой эротичный заголовок!

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      Рейтинг: +63

      Радио1000шумеров 1 час назад

      В смысле воссоединиться? Они что, расстались???

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      Рейтинг: +220

      Fetax 1 час назад

      Смoлoва не будут выкупать

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      Рейтинг: +1525

      Genz 2 часа назад

      Мариу сдулся. Кто его подпишет,потеряет деньги. Смолов умер,как футболист. Мусор

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