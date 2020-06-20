Журналист Алексеев: «Динамо» сыграет с «Краснодаром» дублем, если РПЛ не согласует перенос. Южане готовы провести матч в другой день»

«Динамо» рассматривает возможность проведения матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» футболистами дубля. В клубе зафиксировали вспышку коронавируса.

«Динамо» сыграет с «Краснодаром» дублем, если РПЛ не согласует перенос матча

По моим данным, в «Динамо» получили согласие от «Краснодара» на перенос матча ближайшего тура на 19 июля. Теперь в клубе ждут ответ от РПЛ. Москвичи рассчитывают, что возможность на перенос при согласии двух команд, о которой говорили относительно встречи «Сочи» – «Ростов», останется в силе. Если же согласия от Премьер-лиги получить не удастся, то «Динамо» сыграет завтра молодежной командой», – написал инсайдер Константин Алексеев.