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    Журналист Алексеев: «Динамо» сыграет с «Краснодаром» дублем, если РПЛ не согласует перенос. Южане готовы провести матч в другой день»

    «Динамо» рассматривает возможность проведения матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» футболистами дубля. В клубе зафиксировали вспышку коронавируса.

    «Динамо» сыграет с «Краснодаром» дублем, если РПЛ не согласует перенос матча

    По моим данным, в «Динамо» получили согласие от «Краснодара» на перенос матча ближайшего тура на 19 июля. Теперь в клубе ждут ответ от РПЛ. Москвичи рассчитывают, что возможность на перенос при согласии двух команд, о которой говорили относительно встречи «Сочи»«Ростов», останется в силе. Если же согласия от Премьер-лиги получить не удастся, то «Динамо» сыграет завтра молодежной командой», – написал инсайдер Константин Алексеев.

    • Есть информация и о заражении в «Уфе».
    • По всему миру от коронавируса умерло более 414000 человек.
    • «Динамо» в РПЛ идет седьмым.

    Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

    Является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.

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    20.06.2020 22:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4778

      alp 13 минут назад

      Южане, вы че... Надо уступить очки Ростову и Динамо потому что коронавирус???? *******... давайте лучще остановим чемп, дадим медали тем кто где есть и не будем делать *********....

      0
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      Рейтинг: +3145

      морозз 1 час назад

      Надо обнулить чемпионат как сделали Французы, хватит идти на поводу бомжовского лобби!

      0
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      Рейтинг: +9211

      ufos73 > морозз 1 час назад

      Они не обнулили, а признали ПСЖ чемпионом

      1
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      Рейтинг: +4778

      alp > морозз 11 минут назад

      = остонавитьчемп = за!
      = идти на поводу... = идинаhui
      = Зенит Чемпион!!

      0
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      Рейтинг: +704

      Гавроша 1 час назад

      Кто знает - сколько надо зараженных, чтобы объявили карантин, и на сколько?

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      Рейтинг: +9211

      ufos73 > Гавроша 1 час назад

      1 если он контактировал с другими, карантин 2 недели

      0
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      Рейтинг: +1194

      GermanVo 2 часа назад

      Если это действительно достоверная информация, то вот пример достойного поведения сильной, уверенной в себе команды. На контрасте обсери из города Сочи просто жалкие недоразумения.

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