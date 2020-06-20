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  • Журналист Алексеев: «Динамо» сыграет с «Краснодаром» дублем, если РПЛ не согласует перенос. Южане готовы провести матч в другой день»

Журналист Алексеев: «Динамо» сыграет с «Краснодаром» дублем, если РПЛ не согласует перенос. Южане готовы провести матч в другой день»

20 июня 2020, 22:59
14

«Динамо» рассматривает возможность проведения матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» футболистами дубля. В клубе зафиксировали вспышку коронавируса.

«Динамо» сыграет с «Краснодаром» дублем, если РПЛ не согласует перенос матча

По моим данным, в «Динамо» получили согласие от «Краснодара» на перенос матча ближайшего тура на 19 июля. Теперь в клубе ждут ответ от РПЛ. Москвичи рассчитывают, что возможность на перенос при согласии двух команд, о которой говорили относительно встречи «Сочи»«Ростов», останется в силе. Если же согласия от Премьер-лиги получить не удастся, то «Динамо» сыграет завтра молодежной командой», – написал инсайдер Константин Алексеев.

  • Есть информация и о заражении в «Уфе».
  • По всему миру от коронавируса умерло более 414000 человек.
  • «Динамо» в РПЛ идет седьмым.

Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

Является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо
Комментарии (14)
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GermanVo
1592684123
Если это действительно достоверная информация, то вот пример достойного поведения сильной, уверенной в себе команды. На контрасте обсери из города Сочи просто жалкие недоразумения.
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морозз
1592686389
Надо обнулить чемпионат как сделали Французы, хватит идти на поводу бомжовского лобби!
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alp
1592690996
Южане, вы че... Надо уступить очки Ростову и Динамо потому что коронавирус???? *******... давайте лучще остановим чемп, дадим медали тем кто где есть и не будем делать *********....
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vladimir-7
1592729034
Три игрока Динамо, не являющиеся основными игроками, стали самыми главными, в решении вопроса игры Краснодар-Динамо. Что-то здесь не то.
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