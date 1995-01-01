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    Карпов: «В «Динамо» Н’Жи, Каборе и, предположительно, Комличенко заразились коронавирусом»

    В «Динамо» три зараженных коронавирусом футболиста. Информацию сообщил бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.

    «Клинтон Н’Жи, Шарль Каборе и, предположительно, Николай Комличенко заразились коронавирусом», – написал инсайдер.

    • Завтра, 21 июня, «Динамо» должно сыграть в 23-м туре РПЛ против «Краснодара».
    • Есть информация и о заражении в «Уфе».
    • По всему миру от коронавируса умерло более 414000 человек.

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8215

      alex1951 3 минуты назад

      Ну так проведите Чемп России им. КоронаВируса ,единственный и неповторимый,в России Му да ков хватает ,,,,,главное шоб бабло было незараженное и Ниагорой стекалось к мюллерам_миллерам........

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      Рейтинг: +463

      PAREVG. 10 минут назад

      Есть у меня подозрение, что чемпионат остановят и закончат.
      Ростов, Уфа, теперь Динамо...
      Китайского вируса не найдут только в Зените, и обоих фарм-клубах.

      0
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      Рейтинг: +4015

      vladik12 19 минут назад

      Кабзда чемпу.

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