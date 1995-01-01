Карпов: «В «Динамо» Н’Жи, Каборе и, предположительно, Комличенко заразились коронавирусом»

Ну так проведите Чемп России им. КоронаВируса ,единственный и неповторимый,в России Му да ков хватает ,,,,,главное шоб бабло было незараженное и Ниагорой стекалось к мюллерам_миллерам........
В «Динамо» три зараженных коронавирусом футболиста. Информацию сообщил бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.
«Клинтон Н’Жи, Шарль Каборе и, предположительно, Николай Комличенко заразились коронавирусом», – написал инсайдер.
- Завтра, 21 июня, «Динамо» должно сыграть в 23-м туре РПЛ против «Краснодара».
- Есть информация и о заражении в «Уфе».
- По всему миру от коронавируса умерло более 414000 человек.