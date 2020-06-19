Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    Матч «Крылья Советов» – «Ахмат» приостанавливали для аплодисментов врачам

    Арбитр Алексей Еськов сделал паузу на 21-й минуте в матче 23-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ахматом».

    Это произошло для проведения акции чествования врачей за их работу во время пандемии коронавируса.

    Футболисты и зрители поаплодировали медицинским работникам, после чего игра продолжилась.

    • По решению РФС и РПЛ 23-й тур РПЛ стал туром благодарности врачам и медицинским работникам, которые борются с распространением коронавируса.
    • Матч «Крылья» – «Ахмат» символическим ударом по мячу открыл главврач Самарской областной клинической больницы Армен Бенян.

    Источник: Твиттер «Матч Премьер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.06.2020 18:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77260
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru