Матч «Крылья Советов» – «Ахмат» приостанавливали для аплодисментов врачам

Арбитр Алексей Еськов сделал паузу на 21-й минуте в матче 23-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ахматом».
Это произошло для проведения акции чествования врачей за их работу во время пандемии коронавируса.
Футболисты и зрители поаплодировали медицинским работникам, после чего игра продолжилась.
- По решению РФС и РПЛ 23-й тур РПЛ стал туром благодарности врачам и медицинским работникам, которые борются с распространением коронавируса.
- Матч «Крылья» – «Ахмат» символическим ударом по мячу открыл главврач Самарской областной клинической больницы Армен Бенян.
Спасибо врачам и волонтерам!Аплодисменты в их честь прозвучали на 20-й минуте матча #КрыльяАхмат pic.twitter.com/l51Ha0XoAN— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 19, 2020