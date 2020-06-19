Матч «Крылья Советов» – «Ахмат» приостанавливали для аплодисментов врачам

Арбитр Алексей Еськов сделал паузу на 21-й минуте в матче 23-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ахматом».

Это произошло для проведения акции чествования врачей за их работу во время пандемии коронавируса.

Футболисты и зрители поаплодировали медицинским работникам, после чего игра продолжилась.

По решению РФС и РПЛ 23-й тур РПЛ стал туром благодарности врачам и медицинским работникам, которые борются с распространением коронавируса.

Матч «Крылья» – «Ахмат» символическим ударом по мячу открыл главврач Самарской областной клинической больницы Армен Бенян.