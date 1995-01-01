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    Погребняк пропустит ближайшие два матча «Урала»

    Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что нападающий Павел Погребняк не сыграет как минимум в двух ближайших матчах команды.

    «Погребняк в первых двух матчах после рестарта точно не сыграет. Он еще не начал тренироваться с командой, а на игру Кубка России Павел дисквалифицирован», – сказал Иванов.

    • 20 июня «Урал» сыграет с «Рубином», 24 июня – с «Шинником» в Кубке, 28 июня – с «Тамбовом».
    • В текущем сезоне Погребняк забил четыре гола в 14 матчах.
    • Футболист недавно переболел коронавирусом.

    Источник: Официальный твиттер «Урала»

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