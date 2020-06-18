Погребняк пропустит ближайшие два матча «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что нападающий Павел Погребняк не сыграет как минимум в двух ближайших матчах команды.
«Погребняк в первых двух матчах после рестарта точно не сыграет. Он еще не начал тренироваться с командой, а на игру Кубка России Павел дисквалифицирован», – сказал Иванов.
- 20 июня «Урал» сыграет с «Рубином», 24 июня – с «Шинником» в Кубке, 28 июня – с «Тамбовом».
- В текущем сезоне Погребняк забил четыре гола в 14 матчах.
- Футболист недавно переболел коронавирусом.
Источник: Официальный твиттер «Урала»