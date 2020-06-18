Погребняк пропустит ближайшие два матча «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что нападающий Павел Погребняк не сыграет как минимум в двух ближайших матчах команды.

«Погребняк в первых двух матчах после рестарта точно не сыграет. Он еще не начал тренироваться с командой, а на игру Кубка России Павел дисквалифицирован», – сказал Иванов.