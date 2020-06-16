Цорн поблагодарил посольство РФ в Финляндии за помощь в возвращении легионеров «Спартака»

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн направил в посольство РФ в Финляндии письмо с благодарностями.

«Уважаемый Павел Маратович! Футбольный клуб «Спартак-Москва» выражает свое почтение посольству РФ в Финляндии и лично вам! Руководство клуба благодарит старшего советника посольства, Юкалова Владимира Альбертовича, за внимательное отношение к нашей организации, оперативную помощь в подготовке возвращения иностранных сотрудников клуба в РФ в связи с возобновлением чемпионата и за высокий профессионализм. Мы признательны вам и сотрудникам посольства за содействие, оказанное в непростой период пандемии коронавируса, и выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество», – говорится в письме, опубликованном в твиттере посольства.

Ранее комментатор Алексей Андронов рассказал, каким образом легионеры «Спартака-2» вернулись в Россию в условиях ограничений из-за пандемии корронавируса. По его словам, Николоз Кутателадзе, Малколм Баду и Андреа Романьоли выехали в Россию через границу с Финляндией на велосипедах.

Андронов: «Три футболиста «Спартака-2» прибыли в Россию через границу с Финляндией на велосипедах»