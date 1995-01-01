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    Цорн поблагодарил посольство РФ в Финляндии за помощь в возвращении легионеров «Спартака»

    Гендиректор «Спартака» Томас Цорн направил в посольство РФ в Финляндии письмо с благодарностями.

    «Уважаемый Павел Маратович! Футбольный клуб «Спартак-Москва» выражает свое почтение посольству РФ в Финляндии и лично вам! Руководство клуба благодарит старшего советника посольства, Юкалова Владимира Альбертовича, за внимательное отношение к нашей организации, оперативную помощь в подготовке возвращения иностранных сотрудников клуба в РФ в связи с возобновлением чемпионата и за высокий профессионализм. Мы признательны вам и сотрудникам посольства за содействие, оказанное в непростой период пандемии коронавируса, и выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество», – говорится в письме, опубликованном в твиттере посольства.

    Ранее комментатор Алексей Андронов рассказал, каким образом легионеры «Спартака-2» вернулись в Россию в условиях ограничений из-за пандемии корронавируса. По его словам, Николоз Кутателадзе, Малколм Баду и Андреа Романьоли выехали в Россию через границу с Финляндией на велосипедах.

    Андронов: «Три футболиста «Спартака-2» прибыли в Россию через границу с Финляндией на велосипедах»

    Источник: твиттер посольства РФ в Финляндии

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5560

      Литейный4 1 час назад

      Доведёт Цорн с физруком свиней до Пердива, впаривая всякий неликвид. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +2912

      alarm 1 час назад

      три поросёнка пересекли границу на велосипедах. хотел бы я на это посмотреть.

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