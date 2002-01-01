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    Ройсу может потребоваться операция из-за разрыва сухожилий

    Полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу, возможно, понадобится операция на приводящей мышце бедра.

    По информации Bild, клуб, сообщивший о мышечной травме, скрыл, что у игрока был диагностирован разрыв сухожилий. Если Ройсу проведут операцию, его восстановление может занять от трех до пяти месяцев. Сейчас немец тренируется индивидуально, о командных тренировках вопрос не стоит.

    • Хавбек из-за травм пропустил в общей сложности более 1000 дней.
    • В этом сезоне Ройс провел за дортмундцев 28 игр, забил 12 голов и сделал шесть ассистов.

    Источник: Bild

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