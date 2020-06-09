Ройсу может потребоваться операция из-за разрыва сухожилий

Полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу, возможно, понадобится операция на приводящей мышце бедра.

По информации Bild, клуб, сообщивший о мышечной травме, скрыл, что у игрока был диагностирован разрыв сухожилий. Если Ройсу проведут операцию, его восстановление может занять от трех до пяти месяцев. Сейчас немец тренируется индивидуально, о командных тренировках вопрос не стоит.