Бундеслига. «Аугсбург» и «Кельн» сыграли вничью, забив по голу в конце матча

В заключительной игре 30 тура Бундеслиги «Аугсбург» и «Кельн» сыграли вничью 1:1.

Оба мяча были забиты в конце матча. На 86-й минуте Антони Модест счет открыл, хозяева ответили спустя две минуты точным ударом Филиппа Макса.

«Кельн» набрал 35 очков и разместился на 12-м месте в турнирной таблице. «Аугсбург» идет следом с 32 очками.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 30-й тур

Аугсбург (Аугсбург) – Кельн (Кельн) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Модест, 86; 1:1 – Макс, 88.

Аусбург: Андреас Люте, Рафаэль Фрамбергер, Тин Йедвай, Феликс Удуохай, Филипп Макс , Рани Хедира, Карлос Груэсо, Рубен Варгас (Эдуард Левен, 76), Марко Рихтер, Ноа-Йоэль Саренрен-Баце, Флориан Нидерлехнер (Альфред Финнбогасон, 76).

Кельн: Кингсли Эхизибуе, Тони Ляйстнер, Рафаэль Чикош, Бенно Шмитц (Ноа Каттербах, 28), Эйе Скири (Марко Хегер, 46), Йонас Хектор, Флориан Кайнц, Марк Ут (Эльвис Реджбечай, 71), Исмаил Якобс, Йхон Кордоба (Антони Модест, 82).

Предупреждения: Фрамбергег, 51 – Шмитц, 15; Ут, 25, Хектор, 90.

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