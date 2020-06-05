«Локомотив» интересуется вратарем «Краснодара» Адамовым. Он должен стать заменой для Гилерме

«Локомотив» намерен купить нового вратаря во время летнего трансферного окна, утверждает «Чемпионат».

По информации источника, один из приоритетных вариантов для столичного клуба – голкипер «Краснодара» Денис Адамов.

В «Локо» считают, что 22-летний футболист имеет отличный потенциал, а его трансфер не обойдется слишком дорого.

Согласно задумке, Адамов в ближайшей перспективе сможет заменить Гилерме, которому в декабре исполнится 35 лет.