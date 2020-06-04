Малафеев: «Братья Миранчуки всегда были интересны «Зениту»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев подтвердил интерес петербургского клуба к полузащитникам «Локомотива» Алексею Миранчуку и Антону Миранчуку.

«Работы было много, если возьмeте игроков сборной России, которые были тогда в основном составе, но не играли в «Зените», мы всеми интересовались. Миранчуки всегда были интересны», – сказал Малафеев.