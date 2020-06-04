Малафеев: «Братья Миранчуки всегда были интересны «Зениту»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев подтвердил интерес петербургского клуба к полузащитникам «Локомотива» Алексею Миранчуку и Антону Миранчуку.
«Работы было много, если возьмeте игроков сборной России, которые были тогда в основном составе, но не играли в «Зените», мы всеми интересовались. Миранчуки всегда были интересны», – сказал Малафеев.
- Контракты обоих хавбеков с «Локо» истекают летом 2021 года.
- В текущем сезоне в активе Алексея 9 голов + 5 ассистов в 24 матчах, у Антона – 2+1 в 12 играх.
- Transfermarkt оценивает Алексея в 14,5 миллиона евро, а Антона – в 13 миллионов.
Источник: «Чемпионат»