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    Малафеев: «Братья Миранчуки всегда были интересны «Зениту»

    Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев подтвердил интерес петербургского клуба к полузащитникам «Локомотива» Алексею Миранчуку и Антону Миранчуку.

    «Работы было много, если возьмeте игроков сборной России, которые были тогда в основном составе, но не играли в «Зените», мы всеми интересовались. Миранчуки всегда были интересны», – сказал Малафеев.

    • Контракты обоих хавбеков с «Локо» истекают летом 2021 года.
    • В текущем сезоне в активе Алексея 9 голов + 5 ассистов в 24 матчах, у Антона – 2+1 в 12 играх.
    • Transfermarkt оценивает Алексея в 14,5 миллиона евро, а Антона – в 13 миллионов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +15494

      sssrspartak 1 час назад

      хоккейное цска прошлого столетия!в цска брали лучших из многих клубов!но тогда большинство играли в цска и сборной,принося славу ссср!а сейчас придя в зенит в основном они становились ни кем!вернее становятся!

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      Рейтинг: +5807

      paracetamol 1 час назад

      Transfermarkt оценивает Алексея в 14,5 миллиона евро, а Антона – в 13 миллионов....
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      Их же в 100 евролямов оценивали за пару вроде!

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      Рейтинг: +4596

      JTherry > paracetamol 52 минуты назад

      за 80 лимонов - оптом, в розницу - дешевле))))

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