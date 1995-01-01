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    Уткин – о Семине: «Рассерженный дед – никак не отрицательный герой. Просто мы не поступаем так, как он говорит»

    Блогер Василий Уткин пояснил свое высказывание об интервью экс-тренера «Локомотива» Юрия Семина.

    «Спасибо всем за реакцию. Мне очень нравится, что подавляющее большинство выбирает из сказанного то, что больше нравится, в данном случае что больше бесит и распаляет. Но интересует меня всегда мнение умных. Старики-разбойники – положительные герои в соответствующем фильме. И рассерженный дед – ну никак не отрицательный. Просто мы не поступаем так, как говорит дед. У нас своя жизнь. Да оттого он и сердится, на самом деле. Я продолжаю изучать тебя, публика», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Ранее Уткин сравнил Семина со «стариком-разбойником из фильма». «Слова о том, что Василий Кикнадзе и совет директоров должны были уйти вместе со мной. Какой интересный вопрос. Они его наняли до этого срока и должны уйти вместе с ним. Да даже если они бандиты с большой дороги, это не взаимосвязанные вещи. Еще раз говорю: это слова обиженного, рассерженного деда с соответствующим архаическим мышлением», – заявил Уткин.

    Уткин – об интервью Семина: «Слова обиженного, рассерженного деда с архаическим мышлением»

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1420

      Genz 13 минут назад

      Локомотив уже прошлое. Забудьте успехи. Всё мальчики. Теперь это будет уровень команд рпл 6-8 места. Задачи - закрепиться в серединке и отодвинуться от зоны вылета

      1
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      Рейтинг: +2591

      playsh 15 минут назад

      Никто не говорит о том,что уволили Сёмина совершенно законно,в соответствии с действующим законодательством Р.Ф.,по окончании контракта.Жаль дедушку Юру,но он сам выбрал свою судьбу.Скольких увольняют в спорте тренеров-грандов,не чета Палычу,без обиды.Денег у него немерено и они его не интересуют,разве что для поделиться с внуками.Работу он себе,безусловно,найдёт при желании.А вот Василиса когда-нибудь,не ровен час, допрыгается.

      1
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      Рейтинг: +4078

      Alekxei Z. 1 час назад

      Честно говоря , вы уже подзае... с Сёминым и Локомотивом. Всё уже произошло , хватит уже мусолить.

      2
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      Рейтинг: +828

      Юрий Крутько 1 час назад

      В действительности умных людей больше,чем думает Васька,но всё дело в том,что он не входит в их число...

      4
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      Рейтинг: +1150

      AHTUNGBOL 1 час назад

      У Сёмина архаичное мышление, сказал главный футуролог страны...

      3
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      Рейтинг: +3847

      sochi-2013 2 часа назад

      Дебилы редакторы пихают сюда мудака(с) прокисшими мозгами. Где Семин, и где эта гнида?

      5
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      Рейтинг: +3139

      Hektor 84 2 часа назад

      Залепи хлебало жирная утка

      5
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