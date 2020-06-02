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  • Уткин – о Семине: «Рассерженный дед – никак не отрицательный герой. Просто мы не поступаем так, как он говорит»

Уткин – о Семине: «Рассерженный дед – никак не отрицательный герой. Просто мы не поступаем так, как он говорит»

2 июня 2020, 18:27
11

Блогер Василий Уткин пояснил свое высказывание об интервью экс-тренера «Локомотива» Юрия Семина.

«Спасибо всем за реакцию. Мне очень нравится, что подавляющее большинство выбирает из сказанного то, что больше нравится, в данном случае что больше бесит и распаляет. Но интересует меня всегда мнение умных. Старики-разбойники – положительные герои в соответствующем фильме. И рассерженный дед – ну никак не отрицательный. Просто мы не поступаем так, как говорит дед. У нас своя жизнь. Да оттого он и сердится, на самом деле. Я продолжаю изучать тебя, публика», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Ранее Уткин сравнил Семина со «стариком-разбойником из фильма». «Слова о том, что Василий Кикнадзе и совет директоров должны были уйти вместе со мной. Какой интересный вопрос. Они его наняли до этого срока и должны уйти вместе с ним. Да даже если они бандиты с большой дороги, это не взаимосвязанные вещи. Еще раз говорю: это слова обиженного, рассерженного деда с соответствующим архаическим мышлением», – заявил Уткин.

Уткин – об интервью Семина: «Слова обиженного, рассерженного деда с архаическим мышлением»

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Уткин Василий
Комментарии (11)
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Hektor 84
1591113469
Залепи хлебало жирная утка
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sochi-2013
1591113486
Дебилы редакторы пихают сюда мудака(с) прокисшими мозгами. Где Семин, и где эта гнида?
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AHTUNGBOL
1591115729
У Сёмина архаичное мышление, сказал главный футуролог страны...
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Юрий Крутько
1591116638
В действительности умных людей больше,чем думает Васька,но всё дело в том,что он не входит в их число...
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Plyash
1591120343
Никто не говорит о том,что уволили Сёмина совершенно законно,в соответствии с действующим законодательством Р.Ф.,по окончании контракта.Жаль дедушку Юру,но он сам выбрал свою судьбу.Скольких увольняют в спорте тренеров-грандов,не чета Палычу,без обиды.Денег у него немерено и они его не интересуют,разве что для поделиться с внуками.Работу он себе,безусловно,найдёт при желании.А вот Василиса когда-нибудь,не ровен час, допрыгается.
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JTherry
1591124531
болельщикам Локо нужно привыкать жить в новых реалиях и при новом тренере, окончание контракта, не окончание жизни... время всех рассудит
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paracetamol
1591163482
Отрицательный герой - это Вася Уткин. Все жду, когда он заткнется!
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