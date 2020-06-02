Уткин – о Семине: «Рассерженный дед – никак не отрицательный герой. Просто мы не поступаем так, как он говорит»

Блогер Василий Уткин пояснил свое высказывание об интервью экс-тренера «Локомотива» Юрия Семина.

«Спасибо всем за реакцию. Мне очень нравится, что подавляющее большинство выбирает из сказанного то, что больше нравится, в данном случае что больше бесит и распаляет. Но интересует меня всегда мнение умных. Старики-разбойники – положительные герои в соответствующем фильме. И рассерженный дед – ну никак не отрицательный. Просто мы не поступаем так, как говорит дед. У нас своя жизнь. Да оттого он и сердится, на самом деле. Я продолжаю изучать тебя, публика», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Ранее Уткин сравнил Семина со «стариком-разбойником из фильма». «Слова о том, что Василий Кикнадзе и совет директоров должны были уйти вместе со мной. Какой интересный вопрос. Они его наняли до этого срока и должны уйти вместе с ним. Да даже если они бандиты с большой дороги, это не взаимосвязанные вещи. Еще раз говорю: это слова обиженного, рассерженного деда с соответствующим архаическим мышлением», – заявил Уткин.

Уткин – об интервью Семина: «Слова обиженного, рассерженного деда с архаическим мышлением»