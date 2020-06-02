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  • Уткин – об интервью Семина: «Слова обиженного, рассерженного деда с архаическим мышлением»

Уткин – об интервью Семина: «Слова обиженного, рассерженного деда с архаическим мышлением»

2 июня 2020, 10:16
11

Комментатор и блогер Василий Уткин высказался об интервью экс-тренера «Локомотива» Юрия Семина журналисту Игорю Рабинеру.

«Решение Семина очень многим понятно и очень многими принято, как свое. Просто об этом мало кто решается говорить, многие боятся резонанса и не хотят с этим связываться.

Вообще, в этой истории нет ни одного слова, сказанного своевременно. Все слова опоздали.

Простые слова, лишенные негативной коннотации: это слова рассерженного, обиженного деда. Скажите себе это, и вы все сразу поймете. И тонны негатива, и слова о том, что он очень уважает этих людей, просто он с ними больше работать не хочет.

Это говорит старик-разбойник из фильма. Слова о том, что Василий Кикнадзе и совет директоров должны были уйти вместе со мной. Какой интересный вопрос. Они его наняли до этого срока и должны уйти вместе с ним. Да даже если они бандиты с большой дороги, это не взаимосвязанные вещи.

Еще раз говорю: это слова обиженного, рассерженного деда с соответствующим архаическим мышлением», – заявил Уткин.

  • Семин тренировал «Локомотив» суммарно 17 лет в разные годы.
  • Команда в РПЛ идет второй.
  • Сезон чемпионата России возобновится 21 июня.

Семин: «Пока в «Локомотиве» работают Кикнадзе и Мещеряков – никакие посты мне не нужны»

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Уткин Василий
Комментарии (11)
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Romantic2010
1591083475
Вася, ты такими макарами сам становишься империей зла.... Не удивлюсь, если через время вскроется, что тебе заносили,или ты сам забегал забирать, хотя с твоим весом всё таки тебе заносили. Бегать тебе сложно)
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Юрий Крутько
1591085782
Васька- злобный и тупой! И ещё,полный профан в футболе...
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serppion
1591088088
Семин тренировал «Локомотив» суммарно 17 лет в разные годы. Успешно тренировал. Стал легендой клуба. А что такое вася уткин? Жирная, беспардонная свинья!
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yurdin
1591088383
Сейчас я прочитал слова хайпующего на имени именитого тренера, рассерженного своей невостребованностью, плохо воспитанного типа-мужчины.
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PAREVG.
1591089064
Вася, иди в пень
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ЮНик
1591094024
Уткин похоже становится своего рода липучкой для навозных мух, вернее для дебилов, далеких от футбола. О чем бы он не написал, мухуи слетаются и начинают обсуждать, вернее осуждать "жиробаса". Да у Васи в его толстой попе мозгов больше, чем у этих критиков.
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DOCTOR PENALTY
1591097902
Не всё ещё высрал Вася, никак не натешится. Странно, что Губерниев, вечно лыбящаяся рожа, молчит.
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Hektor 84
1591104865
Семин как любой гражданин имеет право на свое мнение и может его высказать. Считаю он ни кого не оскорбил своими словами.
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За Московский ЦСКА
1591109413
Уткин,Василий,лучше бы ты просто комментировал футбол. Не надо лезть куда не следует. И в политику в том числе ,Василий!!!
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