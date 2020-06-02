Уткин – об интервью Семина: «Слова обиженного, рассерженного деда с архаическим мышлением»

Комментатор и блогер Василий Уткин высказался об интервью экс-тренера «Локомотива» Юрия Семина журналисту Игорю Рабинеру.
«Решение Семина очень многим понятно и очень многими принято, как свое. Просто об этом мало кто решается говорить, многие боятся резонанса и не хотят с этим связываться.
Вообще, в этой истории нет ни одного слова, сказанного своевременно. Все слова опоздали.
Простые слова, лишенные негативной коннотации: это слова рассерженного, обиженного деда. Скажите себе это, и вы все сразу поймете. И тонны негатива, и слова о том, что он очень уважает этих людей, просто он с ними больше работать не хочет.
Это говорит старик-разбойник из фильма. Слова о том, что Василий Кикнадзе и совет директоров должны были уйти вместе со мной. Какой интересный вопрос. Они его наняли до этого срока и должны уйти вместе с ним. Да даже если они бандиты с большой дороги, это не взаимосвязанные вещи.
Еще раз говорю: это слова обиженного, рассерженного деда с соответствующим архаическим мышлением», – заявил Уткин.
- Семин тренировал «Локомотив» суммарно 17 лет в разные годы.
- Команда в РПЛ идет второй.
- Сезон чемпионата России возобновится 21 июня.
Семин: «Пока в «Локомотиве» работают Кикнадзе и Мещеряков – никакие посты мне не нужны»