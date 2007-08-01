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    Уткин – об интервью Семина: «Слова обиженного, рассерженного деда с архаическим мышлением»

    Комментатор и блогер Василий Уткин высказался об интервью экс-тренера «Локомотива» Юрия Семина журналисту Игорю Рабинеру.

    «Решение Семина очень многим понятно и очень многими принято, как свое. Просто об этом мало кто решается говорить, многие боятся резонанса и не хотят с этим связываться.

    Вообще, в этой истории нет ни одного слова, сказанного своевременно. Все слова опоздали.

    Простые слова, лишенные негативной коннотации: это слова рассерженного, обиженного деда. Скажите себе это, и вы все сразу поймете. И тонны негатива, и слова о том, что он очень уважает этих людей, просто он с ними больше работать не хочет.

    Это говорит старик-разбойник из фильма. Слова о том, что Василий Кикнадзе и совет директоров должны были уйти вместе со мной. Какой интересный вопрос. Они его наняли до этого срока и должны уйти вместе с ним. Да даже если они бандиты с большой дороги, это не взаимосвязанные вещи.

    Еще раз говорю: это слова обиженного, рассерженного деда с соответствующим архаическим мышлением», – заявил Уткин.

    • Семин тренировал «Локомотив» суммарно 17 лет в разные годы.
    • Команда в РПЛ идет второй.
    • Сезон чемпионата России возобновится 21 июня.

    Семин: «Пока в «Локомотиве» работают Кикнадзе и Мещеряков – никакие посты мне не нужны»

    Источник: «Эхо Москвы»

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    Сегодня, 10:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1127

      Romantic2010 7 минут назад

      Вася, ты такими макарами сам становишься империей зла.... Не удивлюсь, если через время вскроется, что тебе заносили,или ты сам забегал забирать, хотя с твоим весом всё таки тебе заносили. Бегать тебе сложно)

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