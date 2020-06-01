Семин: «Пока в «Локомотиве» работают Кикнадзе и Мещеряков – никакие посты мне не нужны»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил свой отказ занять почетную должность в структуре московского клуба.

– При встрече пожмете руку председателю совдира «Локо» Мещерякову и гендиректору клуба Кикнадзе – или кому-то из них?

– На этот вопрос я ответил отказом от каких-либо почетных должностей. Пока в клубе работают эти руководители – никакие посты мне не нужны. Чтобы бывать на матчах в Черкизове, либо куплю себе ложу, либо буду ходить к друзьям. Когда захочу.

– Была ли у вас хотя бы секунда сомнений, не принять ли предложение Мещерякова стать «почетным главным тренером»? И что под этим вообще подразумевалось?

– Одно из предложений – дать свою фамилию школе «Локомотива». Но для этого я должен знать, что буду иметь в ней какие-то полномочия. Мне нужно быть уверенным в том, что в этой школе правильно ведется работа, – чтобы потом родители не сказали мне: «Мы пришли в школу Семина под ваше имя, а там происходят непонятные вещи». Они происходят уже сейчас – непонятно, почему после прихода Кикнадзе из школы, которая всегда работала хорошо, вдруг уволили очень многих тренеров.

– Какую зарплату и социальный пакет предлагал вам Мещеряков?

– Меня все это даже не интересовало, в том числе – сумма зарплаты. Если честно, я в какой-то мере до последнего момента надеялся, что продолжу работать главным тренером. Это единственное, что имело для меня значение. Деньги – в данном случае – гораздо меньше.

– Если руководство «Локомотива» предложит вам торжественные проводы во время какого-то матча, – согласитесь?

– С этими руководителями – нет. Когда они закончат свою перестройку, и придут другие – да. Я «Локомотив» люблю, это огромная часть моей жизни. Этот клуб мне очень многое дал. И он не имеет отношения к этой группе людей.

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