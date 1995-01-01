Семин: «Пока в «Локомотиве» работают Кикнадзе и Мещеряков – никакие посты мне не нужны»

Я конечно, не в восторге от Сёминской игры в евро кубках, но в Локо поменяли шило на мыло. Лучше бы Сёмин, чем этот "ноу нейм". с которым Локо превратится в середняка. специалист нужен был совсем др. уровня. хорошо если я ошибаюсь.
И пока деньги "не свои заработанные" (пилите Шура, пилите) наверно вот такая муйня и будет продолжаться. есть с чем сравнивать,. у парнокопытных такого нет, да и быть не может.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил свой отказ занять почетную должность в структуре московского клуба.
– При встрече пожмете руку председателю совдира «Локо» Мещерякову и гендиректору клуба Кикнадзе – или кому-то из них?
– На этот вопрос я ответил отказом от каких-либо почетных должностей. Пока в клубе работают эти руководители – никакие посты мне не нужны. Чтобы бывать на матчах в Черкизове, либо куплю себе ложу, либо буду ходить к друзьям. Когда захочу.
– Была ли у вас хотя бы секунда сомнений, не принять ли предложение Мещерякова стать «почетным главным тренером»? И что под этим вообще подразумевалось?
– Одно из предложений – дать свою фамилию школе «Локомотива». Но для этого я должен знать, что буду иметь в ней какие-то полномочия. Мне нужно быть уверенным в том, что в этой школе правильно ведется работа, – чтобы потом родители не сказали мне: «Мы пришли в школу Семина под ваше имя, а там происходят непонятные вещи». Они происходят уже сейчас – непонятно, почему после прихода Кикнадзе из школы, которая всегда работала хорошо, вдруг уволили очень многих тренеров.
– Какую зарплату и социальный пакет предлагал вам Мещеряков?
– Меня все это даже не интересовало, в том числе – сумма зарплаты. Если честно, я в какой-то мере до последнего момента надеялся, что продолжу работать главным тренером. Это единственное, что имело для меня значение. Деньги – в данном случае – гораздо меньше.
– Если руководство «Локомотива» предложит вам торжественные проводы во время какого-то матча, – согласитесь?
– С этими руководителями – нет. Когда они закончат свою перестройку, и придут другие – да. Я «Локомотив» люблю, это огромная часть моей жизни. Этот клуб мне очень многое дал. И он не имеет отношения к этой группе людей.
Семин – об уходе из «Локомотива»: «Я не ручной тренер и мешаю руководителям в определенных моментах»
Семин: «За все время ни один футболист, кого я включал в списки для трансферного комитета, «Локомотив» не пополнил»
Семин: «В интересах футбола, чтобы после меня «Локомотив» возглавил Пашинин или Евсеев»
Семин: «Все списки потенциальных новичков в «Локомотив» сейчас поставляет продавец обоев Лосюк»
Семин готов снова возглавить «Локомотив»
Семин: «Самое большое спасибо – Кикнадзе и Мещерякову. Они разбудили во мне зверя!»