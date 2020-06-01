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  • Семин: «Пока в «Локомотиве» работают Кикнадзе и Мещеряков – никакие посты мне не нужны»

Семин: «Пока в «Локомотиве» работают Кикнадзе и Мещеряков – никакие посты мне не нужны»

1 июня 2020, 12:42
9

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил свой отказ занять почетную должность в структуре московского клуба.

– При встрече пожмете руку председателю совдира «Локо» Мещерякову и гендиректору клуба Кикнадзе – или кому-то из них?

– На этот вопрос я ответил отказом от каких-либо почетных должностей. Пока в клубе работают эти руководители – никакие посты мне не нужны. Чтобы бывать на матчах в Черкизове, либо куплю себе ложу, либо буду ходить к друзьям. Когда захочу.

– Была ли у вас хотя бы секунда сомнений, не принять ли предложение Мещерякова стать «почетным главным тренером»? И что под этим вообще подразумевалось?

– Одно из предложений – дать свою фамилию школе «Локомотива». Но для этого я должен знать, что буду иметь в ней какие-то полномочия. Мне нужно быть уверенным в том, что в этой школе правильно ведется работа, – чтобы потом родители не сказали мне: «Мы пришли в школу Семина под ваше имя, а там происходят непонятные вещи». Они происходят уже сейчас – непонятно, почему после прихода Кикнадзе из школы, которая всегда работала хорошо, вдруг уволили очень многих тренеров.

– Какую зарплату и социальный пакет предлагал вам Мещеряков?

– Меня все это даже не интересовало, в том числе – сумма зарплаты. Если честно, я в какой-то мере до последнего момента надеялся, что продолжу работать главным тренером. Это единственное, что имело для меня значение. Деньги – в данном случае – гораздо меньше.

– Если руководство «Локомотива» предложит вам торжественные проводы во время какого-то матча, – согласитесь?

– С этими руководителями – нет. Когда они закончат свою перестройку, и придут другие – да. Я «Локомотив» люблю, это огромная часть моей жизни. Этот клуб мне очень многое дал. И он не имеет отношения к этой группе людей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (9)
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Sviro
1591006064
Ну что, болелы Локо! Постоите за Сёмина?!!! Или .....
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Ганнибал Лектор
1591006690
Этож как надо было обидеть Шпалыча, чтобы он вот прямо начал говорить?
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PAREVG.
1591009141
Они хотели из великого тренера сделать свадебного генерала... Правильно что отказался.
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DOCTOR PENALTY
1591011250
Пока эти два клоуна рулят, футбола в Локо не будет.
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xkixerx
1591011488
Когда же эти недоруководители закончатся в ЛОКО? Липатов, Смородина, сейчас вот этот....Грузин...да нет какой он грузин, Грузины хорошие люди, а этот.....Юрий Палыч, Вы еще вернетесь к НАМ, я точно знаю!
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treloni4
1591016333
Огромное уважение Сёмину.
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Рубинище
1591017896
Я конечно, не в восторге от Сёминской игры в евро кубках, но в Локо поменяли шило на мыло. Лучше бы Сёмин, чем этот "ноу нейм". с которым Локо превратится в середняка. специалист нужен был совсем др. уровня. хорошо если я ошибаюсь. И пока деньги "не свои заработанные" (пилите Шура, пилите) наверно вот такая муйня и будет продолжаться. есть с чем сравнивать,. у парнокопытных такого нет, да и быть не может.
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