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    Семин: «Пока в «Локомотиве» работают Кикнадзе и Мещеряков – никакие посты мне не нужны»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил свой отказ занять почетную должность в структуре московского клуба.

    – При встрече пожмете руку председателю совдира «Локо» Мещерякову и гендиректору клуба Кикнадзе – или кому-то из них?

    – На этот вопрос я ответил отказом от каких-либо почетных должностей. Пока в клубе работают эти руководители – никакие посты мне не нужны. Чтобы бывать на матчах в Черкизове, либо куплю себе ложу, либо буду ходить к друзьям. Когда захочу.

    – Была ли у вас хотя бы секунда сомнений, не принять ли предложение Мещерякова стать «почетным главным тренером»? И что под этим вообще подразумевалось?

    – Одно из предложений – дать свою фамилию школе «Локомотива». Но для этого я должен знать, что буду иметь в ней какие-то полномочия. Мне нужно быть уверенным в том, что в этой школе правильно ведется работа, – чтобы потом родители не сказали мне: «Мы пришли в школу Семина под ваше имя, а там происходят непонятные вещи». Они происходят уже сейчас – непонятно, почему после прихода Кикнадзе из школы, которая всегда работала хорошо, вдруг уволили очень многих тренеров.

    – Какую зарплату и социальный пакет предлагал вам Мещеряков?

    – Меня все это даже не интересовало, в том числе – сумма зарплаты. Если честно, я в какой-то мере до последнего момента надеялся, что продолжу работать главным тренером. Это единственное, что имело для меня значение. Деньги – в данном случае – гораздо меньше.

    – Если руководство «Локомотива» предложит вам торжественные проводы во время какого-то матча, – согласитесь?

    – С этими руководителями – нет. Когда они закончат свою перестройку, и придут другие – да. Я «Локомотив» люблю, это огромная часть моей жизни. Этот клуб мне очень многое дал. И он не имеет отношения к этой группе людей.

    Семин – об уходе из «Локомотива»: «Я не ручной тренер и мешаю руководителям в определенных моментах»

    Семин: «За все время ни один футболист, кого я включал в списки для трансферного комитета, «Локомотив» не пополнил»

    Семин: «В интересах футбола, чтобы после меня «Локомотив» возглавил Пашинин или Евсеев»

    Семин: «Все списки потенциальных новичков в «Локомотив» сейчас поставляет продавец обоев Лосюк»

    Семин готов снова возглавить «Локомотив»

    Семин: «Самое большое спасибо – Кикнадзе и Мещерякову. Они разбудили во мне зверя!»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3969

      Рубинище 2 часа назад

      Я конечно, не в восторге от Сёминской игры в евро кубках, но в Локо поменяли шило на мыло. Лучше бы Сёмин, чем этот "ноу нейм". с которым Локо превратится в середняка. специалист нужен был совсем др. уровня. хорошо если я ошибаюсь.
      И пока деньги "не свои заработанные" (пилите Шура, пилите) наверно вот такая муйня и будет продолжаться. есть с чем сравнивать,. у парнокопытных такого нет, да и быть не может.

      0
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      Рейтинг: +13

      treloni4 2 часа назад

      Огромное уважение Сёмину.

      2
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      Рейтинг: +428

      xkixerx 4 часа назад

      Когда же эти недоруководители закончатся в ЛОКО? Липатов, Смородина, сейчас вот этот....Грузин...да нет какой он грузин, Грузины хорошие люди, а этот.....Юрий Палыч, Вы еще вернетесь к НАМ, я точно знаю!

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      Рейтинг: +213

      PAREVG. > xkixerx 3 часа назад

      Там хохол Мещеряков с грызуном спелись, и гробят Локо.

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      Рейтинг: +16909

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Пока эти два клоуна рулят, футбола в Локо не будет.

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      Рейтинг: +213

      PAREVG. 4 часа назад

      Они хотели из великого тренера сделать свадебного генерала...
      Правильно что отказался.

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      Рейтинг: +1547

      Ганнибал Лектор 5 часов назад

      Этож как надо было обидеть Шпалыча, чтобы он вот прямо начал говорить?

      4
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      Рейтинг: +6849

      ilichkadr > Ганнибал Лектор 5 часов назад

      Хохол с грузином в одной упряжке это больше чем гремучая смесь. Сидят грузин с хохлом в ресторане. Хохол: Будь ласка, подайте силь. Грузин: Не силь,а сол, морда нерусская.

      3
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      Рейтинг: +1154

      Sviro 5 часов назад

      Ну что, болелы Локо! Постоите за Сёмина?!!! Или .....

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