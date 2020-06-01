Семин: «Самое большое спасибо – Кикнадзе и Мещерякову. Они разбудили во мне зверя!»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о своем отношении к генеральному директору клуба Василию Кикнадзе и председателю правления Анатолию Мещерякову.

«Я привык жить сегодня, а не на какую-то долгую, абстрактную перспективу – это как раз к вопросу об оперативно меняющемся рабочем плане. Спасибо моей семье и друзьям, которые научили меня ценить сегодняшний день и стараться извлечь из него максимум радости и пользы, а не думать о чем-то далеком. И сейчас помогли мне преодолеть все эти сложности.

Но самое большое спасибо – Кикнадзе и Мещерякову. Они во мне разбудили зверя! Они делали все, чтобы мы не заняли более высокое место и чтобы команда не становилась сильнее. Их деятельность стала моей самой большой мотивацией.

И дело не в том, что не продлили мой контракт. Дело в том, кто остается. Семин не продлен, а Кикнадзе работает. Василий Александрович, Анатолий Анатольевич, я к вам хорошо отношусь. Но вы не можете работать в «Локомотиве»! Потому что у этого клуба есть традиции, которые не имеют отношения к интригам. Оставить вас – решение гораздо более губительное, чем убрать Семина», – сказал 73-летний специалист.

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