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Семин готов снова возглавить «Локомотив»

1 июня 2020, 10:45
5

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы о своем будущем.

– Вы говорили мне накануне своего 70-летия, что ваша задача – побить рекорд Бескова, выигравшего трофей, Кубок России, в 74 с половиной года. Эта цель в силе?

– Если будет нормальное предложение – пойду работать. Финансы на этом этапе – не основное.

– Это могут быть и клубы такого уровня, как «Мордовия» и «Анжи»?

– Любого.

– И даже ФНЛ? Или ближнего зарубежья?

– ФНЛ – нет. Ближнего зарубежья – да.

– Существуют ли клубы РПЛ, куда не пойдете ни при каких обстоятельствах?

– Таких нет.

– Вы верите, что еще будете главным тренером «Локомотива»?

– А почему нет? Конечно, верю!

Семин – об уходе из «Локомотива»: «Я не ручной тренер и мешаю руководителям в определенных моментах»

Семин: «За все время ни один футболист, кого я включал в списки для трансферного комитета, «Локомотив» не пополнил»

Семин: «В интересах футбола, чтобы после меня «Локомотив» возглавил Пашинин или Евсеев»

Семин: «Все списки потенциальных новичков в «Локомотив» сейчас поставляет продавец обоев Лосюк»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (5)
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altezzik
1591000289
Понятно. Сериал не окончен.
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Бухбух
1591000826
Оптимизму Палыча можно только позавидовать.
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bazhina.valyav
1591001324
Народ! Короче есть база где собраны все давалки и шалавы страны (там множество компромата: фотки, видео, где и с кем спала... ), так я и спалил измену своей девушки. Советую проверить свою или снять девку пока сервис бесплатный, вот ссылка ---- https://bit.vodka/davalka
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DOCTOR PENALTY
1591011109
Палыч должен остаться в футболе!
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zigbert
1591026898
Неунывающий тренер.
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