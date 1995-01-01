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    Семин готов снова возглавить «Локомотив»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы о своем будущем.

    – Вы говорили мне накануне своего 70-летия, что ваша задача – побить рекорд Бескова, выигравшего трофей, Кубок России, в 74 с половиной года. Эта цель в силе?

    – Если будет нормальное предложение – пойду работать. Финансы на этом этапе – не основное.

    – Это могут быть и клубы такого уровня, как «Мордовия» и «Анжи»?

    – Любого.

    – И даже ФНЛ? Или ближнего зарубежья?

    – ФНЛ – нет. Ближнего зарубежья – да.

    – Существуют ли клубы РПЛ, куда не пойдете ни при каких обстоятельствах?

    – Таких нет.

    – Вы верите, что еще будете главным тренером «Локомотива»?

    – А почему нет? Конечно, верю!

    Семин – об уходе из «Локомотива»: «Я не ручной тренер и мешаю руководителям в определенных моментах»

    Семин: «За все время ни один футболист, кого я включал в списки для трансферного комитета, «Локомотив» не пополнил»

    Семин: «В интересах футбола, чтобы после меня «Локомотив» возглавил Пашинин или Евсеев»

    Семин: «Все списки потенциальных новичков в «Локомотив» сейчас поставляет продавец обоев Лосюк»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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