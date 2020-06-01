Семин готов снова возглавить «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы о своем будущем.

– Вы говорили мне накануне своего 70-летия, что ваша задача – побить рекорд Бескова, выигравшего трофей, Кубок России, в 74 с половиной года. Эта цель в силе?

– Если будет нормальное предложение – пойду работать. Финансы на этом этапе – не основное.

– Это могут быть и клубы такого уровня, как «Мордовия» и «Анжи»?

– Любого.

– И даже ФНЛ? Или ближнего зарубежья?

– ФНЛ – нет. Ближнего зарубежья – да.

– Существуют ли клубы РПЛ, куда не пойдете ни при каких обстоятельствах?

– Таких нет.

– Вы верите, что еще будете главным тренером «Локомотива»?

– А почему нет? Конечно, верю!

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