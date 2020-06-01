Семин: «Все списки потенциальных новичков в «Локомотив» сейчас поставляет продавец обоев Лосюк»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал селекционную работу московского клуба.

«Тут еще есть один важный момент. Все списки потенциальных новичков в «Локомотив» сейчас поставляет продавец обоев по фамилии Лосюк. Его реальная должность – спортивный директор, но неофициально. Официально он, кажется, скаут. Где в моем контракте написано, что я должен брать игроков от Лосюка, который никогда не имел отношения к футболу? Или от алжирского агента Набиля Мерабтена?

На этой почве и произошел мой конфликт с руководителями. Объясните, почему на такой важной должности работает то ли дальний родственник Кикнадзе, то ли не родственник – но в любом случае человек, чья квалификация не соответствует моим представлениям о футболе и солидном клубе? Почему я должен принимать во внимание его рекомендации?

Для меня на первом месте всегда стоял игрок, который обязательно должен понимать, чего от него хочет тренер, где его видит. Далее идет стоимость – в состоянии ли клуб его взять. А кто у него агент – меня не интересует. В отличие от нынешних руководителей «Локомотива». В Европе невозможно, как у нас, чтобы агент приволок футболиста, наш менеджер за деньги госкорпорации его взял и поставил тренера перед фактом. И когда агент сам не хочет заранее спросить тренера, на какой позиции тот видит игрока, в какой роли – это тоже странно. Ведь человек представляет его интересы и должен заботиться о его судьбе. Иной раз футболист в этой команде не нужен, а его уже привезли! И выбирайся, тренер, как хочешь. Не может такого быть, неправильно это!

Сейчас новое направление. Лосюк привозит уже подписанного футболиста – ты должен подстраиваться. Я тоже могу подстроиться, но до поры до времени. Если есть игрок лучше, то этого я никогда ставить не буду, потому что меня не поймут другие. И болельщики. Я перед ними как на ладони – и должен быть честен. Каждый день выхожу на улицу – и как мне отвечать на вопросы: «Что же ты такого ставишь?». Вот отсюда часто возникают конфликтные ситуации с руководителями лично у меня.

Откуда взялся Лосюк? Это вопрос к Кикнадзе. Такой работой могут заниматься многие толковые люди из числа бывших игроков «Локомотива», – сказал Семин.

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