Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    Семин: «Все списки потенциальных новичков в «Локомотив» сейчас поставляет продавец обоев Лосюк»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал селекционную работу московского клуба.

    «Тут еще есть один важный момент. Все списки потенциальных новичков в «Локомотив» сейчас поставляет продавец обоев по фамилии Лосюк. Его реальная должность – спортивный директор, но неофициально. Официально он, кажется, скаут. Где в моем контракте написано, что я должен брать игроков от Лосюка, который никогда не имел отношения к футболу? Или от алжирского агента Набиля Мерабтена?

    На этой почве и произошел мой конфликт с руководителями. Объясните, почему на такой важной должности работает то ли дальний родственник Кикнадзе, то ли не родственник – но в любом случае человек, чья квалификация не соответствует моим представлениям о футболе и солидном клубе? Почему я должен принимать во внимание его рекомендации?

    Для меня на первом месте всегда стоял игрок, который обязательно должен понимать, чего от него хочет тренер, где его видит. Далее идет стоимость – в состоянии ли клуб его взять. А кто у него агент – меня не интересует. В отличие от нынешних руководителей «Локомотива». В Европе невозможно, как у нас, чтобы агент приволок футболиста, наш менеджер за деньги госкорпорации его взял и поставил тренера перед фактом. И когда агент сам не хочет заранее спросить тренера, на какой позиции тот видит игрока, в какой роли – это тоже странно. Ведь человек представляет его интересы и должен заботиться о его судьбе. Иной раз футболист в этой команде не нужен, а его уже привезли! И выбирайся, тренер, как хочешь. Не может такого быть, неправильно это!

    Сейчас новое направление. Лосюк привозит уже подписанного футболиста – ты должен подстраиваться. Я тоже могу подстроиться, но до поры до времени. Если есть игрок лучше, то этого я никогда ставить не буду, потому что меня не поймут другие. И болельщики. Я перед ними как на ладони – и должен быть честен. Каждый день выхожу на улицу – и как мне отвечать на вопросы: «Что же ты такого ставишь?». Вот отсюда часто возникают конфликтные ситуации с руководителями лично у меня.

    Откуда взялся Лосюк? Это вопрос к Кикнадзе. Такой работой могут заниматься многие толковые люди из числа бывших игроков «Локомотива», – сказал Семин.

    Семин – об уходе из «Локомотива»: «Я не ручной тренер и мешаю руководителям в определенных моментах»

    Семин: «За все время ни один футболист, кого я включал в списки для трансферного комитета, «Локомотив» не пополнил»

    Семин: «В интересах футбола, чтобы после меня «Локомотив» возглавил Пашинин или Евсеев»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:48
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2051

      Axe111 25 минут назад

      Кто такой вообще этот кикнадзе и что он себе позволяет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2420

      raritet 32 минуты назад

      Пока такой откровенно циничный грабеж и профанация будут твориться в нашем футболе, ничего хорошего ждать не приходится. И потому мы бодаемся почти на равных с Лудогорцами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2420

      raritet 34 минуты назад

      О , вот теперь то я знаю, к кому обратиться за обоями в случае ремонта. Обои Лосюка -это лучшее что есть в мире. Спасибо Палычу , подсказал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6839

      ilichkadr 44 минуты назад

      Если новичков поставляет продавец обоев, то наиболее вероятно, что и Николич - кандидатура Андрея Лосюка. Иные варианты не просматриваются.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76797
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru