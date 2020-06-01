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  • Семин: «Все списки потенциальных новичков в «Локомотив» сейчас поставляет продавец обоев Лосюк»

Семин: «Все списки потенциальных новичков в «Локомотив» сейчас поставляет продавец обоев Лосюк»

1 июня 2020, 09:48
10

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал селекционную работу московского клуба.

«Тут еще есть один важный момент. Все списки потенциальных новичков в «Локомотив» сейчас поставляет продавец обоев по фамилии Лосюк. Его реальная должность – спортивный директор, но неофициально. Официально он, кажется, скаут. Где в моем контракте написано, что я должен брать игроков от Лосюка, который никогда не имел отношения к футболу? Или от алжирского агента Набиля Мерабтена?

На этой почве и произошел мой конфликт с руководителями. Объясните, почему на такой важной должности работает то ли дальний родственник Кикнадзе, то ли не родственник – но в любом случае человек, чья квалификация не соответствует моим представлениям о футболе и солидном клубе? Почему я должен принимать во внимание его рекомендации?

Для меня на первом месте всегда стоял игрок, который обязательно должен понимать, чего от него хочет тренер, где его видит. Далее идет стоимость – в состоянии ли клуб его взять. А кто у него агент – меня не интересует. В отличие от нынешних руководителей «Локомотива». В Европе невозможно, как у нас, чтобы агент приволок футболиста, наш менеджер за деньги госкорпорации его взял и поставил тренера перед фактом. И когда агент сам не хочет заранее спросить тренера, на какой позиции тот видит игрока, в какой роли – это тоже странно. Ведь человек представляет его интересы и должен заботиться о его судьбе. Иной раз футболист в этой команде не нужен, а его уже привезли! И выбирайся, тренер, как хочешь. Не может такого быть, неправильно это!

Сейчас новое направление. Лосюк привозит уже подписанного футболиста – ты должен подстраиваться. Я тоже могу подстроиться, но до поры до времени. Если есть игрок лучше, то этого я никогда ставить не буду, потому что меня не поймут другие. И болельщики. Я перед ними как на ладони – и должен быть честен. Каждый день выхожу на улицу – и как мне отвечать на вопросы: «Что же ты такого ставишь?». Вот отсюда часто возникают конфликтные ситуации с руководителями лично у меня.

Откуда взялся Лосюк? Это вопрос к Кикнадзе. Такой работой могут заниматься многие толковые люди из числа бывших игроков «Локомотива», – сказал Семин.

Семин – об уходе из «Локомотива»: «Я не ручной тренер и мешаю руководителям в определенных моментах»

Семин: «За все время ни один футболист, кого я включал в списки для трансферного комитета, «Локомотив» не пополнил»

Семин: «В интересах футбола, чтобы после меня «Локомотив» возглавил Пашинин или Евсеев»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (10)
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ilichkadr
1590996935
Если новичков поставляет продавец обоев, то наиболее вероятно, что и Николич - кандидатура Андрея Лосюка. Иные варианты не просматриваются.
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raritet
1590997510
О , вот теперь то я знаю, к кому обратиться за обоями в случае ремонта. Обои Лосюка -это лучшее что есть в мире. Спасибо Палычу , подсказал.
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raritet
1590997622
Пока такой откровенно циничный грабеж и профанация будут твориться в нашем футболе, ничего хорошего ждать не приходится. И потому мы бодаемся почти на равных с Лудогорцами
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Axe111
1590998076
Кто такой вообще этот кикнадзе и что он себе позволяет
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paracetamol
1591000931
Без Шпалыча пилорама заработает на полную мощь. Продавец обоев - он того, только обои и может продавать. Которые потом Кикнадзе кроить будет - этот тебе, это мене, это опять мене... и т.д. Жаль Локо, хорошая была команда, не Зенит, конечно, но всеж!
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bazhina.valyav
1591001338
Все ДАBАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока беcплатнo если хочешь снять дeваxу или проверь свою может она там есть. (я там бывшую жену спалил) Вот сайт ---- https://bit.vodka/davalka
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serppion
1591004408
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник: И дело не пойдет на лад, Да и примечено стократ, Что кто за ремесло чужое браться любит, Тот завсегда других упрямей и вздорней; Он лучше дело все погубит И рад скорей Посмешищем стать света, Чем у честных и знающих людей Спросить иль выслушать разумного совета. Иван Крылов 1813 год.
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xkixerx
1591011858
Вроде и фамилии похожи лосюк и Лоськов. А какая разница огромная.... не в тему конечно, но все же. А по теме и говорить нечего, когда в руководстве менеджеры-оптимизаторы, футбола тут не будет.
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