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  • Скоулз – об удалении в полуфинале ЛЧ-1999: «Дешам кричал, словно девочка»

Скоулз – об удалении в полуфинале ЛЧ-1999: «Дешам кричал, словно девочка»

2 июня 2020, 07:47
8

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз вспомнил удаление в полуфинале Лиги чемпионов-1999 против «Ювентуса» (3:2).

«Я тогда подкатился под Дидье Дешама, просмотрел это несколько раз. И если по-честному, то не думаю, что там вообще был фол. Все случилось на глазах у арбитра. Дешам кричал, словно девочка, как огромный ребенок, и судья ему поверил. Меня дисквалифицировали, я пропустил финал.

Я был опустошен пропуском финала, как и Рой Кин. Но не так важно, кто пропустит игру. У нас хватало игроков, которые могли нас заменить и проделать нужную работу», – вспомнил Скоулз.

  • В финале «МЮ» обыграл «Баварию» со счетом 2:1.
  • Оба гола английский клуб забил в компенсированное время второго тайма.

Источник: Goal
Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Ювентус Скоулз Пол Дешам Дидье
Комментарии (8)
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Cules2013
1591089327
Скоулз умел костоломить, чего греха таить, а Рой Кин, то вообще... Сейчас бы общественность такого не поняла бы, и впаяли бы такую дискву и штраф, что мама не горюй. Многие герои прошлого, которых мы хвалим за цепкую игру, сейчас бы из дискв не вылазили, особенно с приходом ВАР.
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Danish Dynamite
1591114189
Ничего, футбольный бог потом всё рассудил справедливо. Как там Владимир Никитович Маслаченко кричал после гола Сульшера?? Пижоны лежат, а великие торжествуют!
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