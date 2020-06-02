Скоулз – об удалении в полуфинале ЛЧ-1999: «Дешам кричал, словно девочка»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз вспомнил удаление в полуфинале Лиги чемпионов-1999 против «Ювентуса» (3:2).

«Я тогда подкатился под Дидье Дешама, просмотрел это несколько раз. И если по-честному, то не думаю, что там вообще был фол. Все случилось на глазах у арбитра. Дешам кричал, словно девочка, как огромный ребенок, и судья ему поверил. Меня дисквалифицировали, я пропустил финал.

Я был опустошен пропуском финала, как и Рой Кин. Но не так важно, кто пропустит игру. У нас хватало игроков, которые могли нас заменить и проделать нужную работу», – вспомнил Скоулз.