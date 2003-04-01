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    Скоулз – об удалении в полуфинале ЛЧ-1999: «Дешам кричал, словно девочка»

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз вспомнил удаление в полуфинале Лиги чемпионов-1999 против «Ювентуса» (3:2).

    «Я тогда подкатился под Дидье Дешама, просмотрел это несколько раз. И если по-честному, то не думаю, что там вообще был фол. Все случилось на глазах у арбитра. Дешам кричал, словно девочка, как огромный ребенок, и судья ему поверил. Меня дисквалифицировали, я пропустил финал.

    Я был опустошен пропуском финала, как и Рой Кин. Но не так важно, кто пропустит игру. У нас хватало игроков, которые могли нас заменить и проделать нужную работу», – вспомнил Скоулз.

    • В финале «МЮ» обыграл «Баварию» со счетом 2:1.
    • Оба гола английский клуб забил в компенсированное время второго тайма.

    Источник: Goal

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