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    Защитник «Авангарда» Ковалeв: «До последнего надеялся, что клубы договорятся и мой переход в «Ростов» состоится»

    Защитник «Авангарда» Константин Ковалев дал комментарии по поводу сорвавшегося трансфера в «Ростов».

    «Безусловно, разочарован данной ситуацией. Мне как футболисту хочется расти и развиваться, и вариант с «Ростовом» был отличным шансом для этого. Всe-таки это один из ведущих российских клубов. Я родился и вырос в Курске, «Авангард» мне, конечно, небезразличен, но все прекрасно понимают, что на данный момент это команды разного уровня.

    До последнего надеялся, что клубы договорятся и мой переход состоится. Точно знаю, что интерес со стороны «Ростова» был предметный, но руководство «Авангарда» поступило по-своему. Такое решение выглядит тем более странным, учитывая, что клуб испытывает финансовые проблемы, отказался от участие в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне и наверняка деньги за мой трансфер не были бы лишними.

    К тому же некоторое время назад генеральный директор клуба открытым текстом говорил, что если на футболистов «Авангарда» будет спрос из ведущих команд ФНЛ и тем более РПЛ, препятствий для их ухода не будет. А теперь получается, что это были пустые обещания», – сказал 20-летний футболист.

    • В досрочно завершенном сезоне Ковалев забил один гол в 19 матчах в составе «Авангарда».
    • Рыночная стоимость игрока – 150 тысяч евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +428

      Чехов на Садовой 4 часа назад

      Трансфер проводил официально Арташес Арутюнянц как чистую сделку. А курским хлопцам нужен чёрный нал. Потому и не срослось, как я думаю. Пропадёт Константин - ну и х-р с ним (присказка).

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