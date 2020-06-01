Защитник «Авангарда» Ковалeв: «До последнего надеялся, что клубы договорятся и мой переход в «Ростов» состоится»

Защитник «Авангарда» Константин Ковалев дал комментарии по поводу сорвавшегося трансфера в «Ростов».

«Безусловно, разочарован данной ситуацией. Мне как футболисту хочется расти и развиваться, и вариант с «Ростовом» был отличным шансом для этого. Всe-таки это один из ведущих российских клубов. Я родился и вырос в Курске, «Авангард» мне, конечно, небезразличен, но все прекрасно понимают, что на данный момент это команды разного уровня.

До последнего надеялся, что клубы договорятся и мой переход состоится. Точно знаю, что интерес со стороны «Ростова» был предметный, но руководство «Авангарда» поступило по-своему. Такое решение выглядит тем более странным, учитывая, что клуб испытывает финансовые проблемы, отказался от участие в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне и наверняка деньги за мой трансфер не были бы лишними.

К тому же некоторое время назад генеральный директор клуба открытым текстом говорил, что если на футболистов «Авангарда» будет спрос из ведущих команд ФНЛ и тем более РПЛ, препятствий для их ухода не будет. А теперь получается, что это были пустые обещания», – сказал 20-летний футболист.