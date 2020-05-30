«Чемпионат»: «Авангард» отказал «Ростову» в трансфере Ковалева

«Ростов» не сумел договориться с «Авангардом» о переходе защитника Константина Ковалева.
По информации «Чемпионата», донской клуб сделал три предложения за 10 дней, каждый раз улучшая условия возможной сделки.
Однако «Авангард» во всех трех случаях ответил отказом. Сейчас переговоры между сторонами прекращены.
- В досрочно завершенном сезоне 20-летний Ковалев забил один гол в 19 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 150 тысяч евро.
- Из-за сокращения бюджета «Авангард» решил добровольно опуститься из ФНЛ в ПФЛ.
Источник: «Чемпионат»