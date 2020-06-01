«Ювентус» интересуется Кумбулой. «Верона» требует за защитника 30 миллионов

«Ювентус» поборется за защитника «Вероны» Мараша Кумбулу, утверждает Football Italia.
По информации источника, 20-летний албанец, за которого его клуб требует 30 миллионов евро, может перебраться в Турин этим летом.
Помимо «Ювентуса» на игрока претендуют «Наполи», «Лацио», «Фиорентина», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Эвертон», «Челси», «ПСЖ», «Лион», «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт».
- Кумбула – воспитанник «Вероны».
- За основу команды центрбек провел 21 матч и забил один гол.
- Его рыночная стоимость – 22,5 миллиона евро.
Источник: Football Italia