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  • Агент Минасов: «Якин пренебрежительно встретил Широкова и заявил: «Ты в футбол играть уже не сможешь». Это не оскорбление?»

Агент Минасов: «Якин пренебрежительно встретил Широкова и заявил: «Ты в футбол играть уже не сможешь». Это не оскорбление?»

30 мая 2020, 20:56
7

Бывший агент экс-футболиста Романа Широкова Арсен Минасов раскрыл детали отношений между спортсменом и бывшим тренером «Спартака» Муратом Якином. Широков назвал швейцарца мудаком.

— Все ведь началось с их первого «знакомства». Роман был на костылях, восстанавливался. А Якин мало того что пренебрежительно его встретил, так еще и заявил: «Я думаю, после такой травмы ты в футбол уже играть не сможешь». По-вашему, это не оскорбление? Почему он так себя повел с Романом? Вы можете только догадываться, а я знаю. Но это, простите, не для публичного обсуждения.

У Ромы накипело, вот он и поставил на место подлеца. Правильно сделал! Повторяю, сказал ему это в лицо и переводчика попросил дословно перевести! По-моему, это честно и по-мужски.

— Может быть, Роману стоило все-таки помягче выразиться?

— А куда еще мягче?! Что вы предлагаете? Промолчать, соблюсти субординацию, проявить уважение к тому, кто не уважает тебя? А я считаю, что поставить на место подлого человека — это правильно. Вы просто проследите биографию Якина и все сами поймете. Широков стал серьезным футболистом, в том числе и потому, что он справедливый, требовательный к себе и другим человек.

  • Швейцарец возглавлял москвичей в сезоне-2014/15.
  • «Спартак» занял шестое место в РПЛ, после чего Якина уволили.
  • Широков за время карьеры брал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Спартак Широков Роман Якин Мурат
Комментарии (7)
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derrik2000
1590861610
" С учётом вновь открывшихся обстоятельств", если эти обстоятельства, конечно, являются правдой, а не плодом воображения агента Минасова, Широкова, ответившему Якину в таком же тоне, можно понять.
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СвинкаСправедливости
1590862234
Широков после 14-го года по полю пешком ходил. Какой ему футбол?
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JTherry
1590864602
про "подлого человека" Минасову лучше было бы помолчать, по этому поводу в 2009 году Малафеев хорошо высказался: "Роман... как человек — настоящее г...но. Для меня Широкова больше не существует..." как говорится, ни прибавить, ни убавить... такой "справедливый и требовательный"? едкий и мерзкий тип, во всех командах скандалил или с тренером и игроками, или с болельщиками, потому и менял команды, как перчатки...
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vmonomah17
1590878526
Надо было игрой доказывать, а не словами. Широков же обладатель кубка мира, лиги чемпионов и золотого мяча. А тут подлец Якин посмел усомниться в его гениальной игре)))
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Hektor 84
1590880952
А разве Якин был не прав!!! Ведь прав же оказался. Или после этого скандала Широков резко феерить начал? Из Спартака выперли, а потом еще и из ЦСКА. Футболист одного сезона. Даже питерские одноклубники плохо о нем высказываются. Да у него на его гнилой роже написано что он говнюк.
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Hektor 84
1590881089
И в отличии от Широкова Якин его не оскорблял. Он его что куском дерьма назвал? Выразил свою точку зрения. А этот минусов такая же гнилушка как и Широков.
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