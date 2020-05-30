Агент Минасов: «Якин пренебрежительно встретил Широкова и заявил: «Ты в футбол играть уже не сможешь». Это не оскорбление?»

Бывший агент экс-футболиста Романа Широкова Арсен Минасов раскрыл детали отношений между спортсменом и бывшим тренером «Спартака» Муратом Якином. Широков назвал швейцарца мудаком.

— Все ведь началось с их первого «знакомства». Роман был на костылях, восстанавливался. А Якин мало того что пренебрежительно его встретил, так еще и заявил: «Я думаю, после такой травмы ты в футбол уже играть не сможешь». По-вашему, это не оскорбление? Почему он так себя повел с Романом? Вы можете только догадываться, а я знаю. Но это, простите, не для публичного обсуждения.

У Ромы накипело, вот он и поставил на место подлеца. Правильно сделал! Повторяю, сказал ему это в лицо и переводчика попросил дословно перевести! По-моему, это честно и по-мужски.

— Может быть, Роману стоило все-таки помягче выразиться?

— А куда еще мягче?! Что вы предлагаете? Промолчать, соблюсти субординацию, проявить уважение к тому, кто не уважает тебя? А я считаю, что поставить на место подлого человека — это правильно. Вы просто проследите биографию Якина и все сами поймете. Широков стал серьезным футболистом, в том числе и потому, что он справедливый, требовательный к себе и другим человек.