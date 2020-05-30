Мартино – о работе в «Барселоне»: «Это худший год в моей карьере»

Бывший главный тренер «Барселоны» Херардо Мартино высказал недовольство периодом своей карьеры в каталонском клубе.
«Результаты в том сезоне были не самыми плохими. Мы выиграли Суперкубок Испании и дошли до финала Кубка. Но в «Барселоне» важно только количество выигранных трофеев.
Я бы назвал год в каталонском клубе худшим в карьере, потому что мой вклад в качестве тренера ограничивался только управлением командой», – сказал аргентинец.
- Мартино возглавлял «Барсу» в сезоне-2013/14.
- Команда финишировала в Примере на втором месте позади «Атлетико».
- Мадридцы также выбили каталонцев из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.
Источник: Marca