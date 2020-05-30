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    Мартино – о работе в «Барселоне»: «Это худший год в моей карьере»

    Бывший главный тренер «Барселоны» Херардо Мартино высказал недовольство периодом своей карьеры в каталонском клубе.

    «Результаты в том сезоне были не самыми плохими. Мы выиграли Суперкубок Испании и дошли до финала Кубка. Но в «Барселоне» важно только количество выигранных трофеев.

    Я бы назвал год в каталонском клубе худшим в карьере, потому что мой вклад в качестве тренера ограничивался только управлением командой», – сказал аргентинец.

    • Мартино возглавлял «Барсу» в сезоне-2013/14.
    • Команда финишировала в Примере на втором месте позади «Атлетико».
    • Мадридцы также выбили каталонцев из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

    Источник: Marca

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    30.05.2020 10:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +805

      Play 15 часов назад

      Я думаю, руководство Барселоны думает так же, что работа Мартино это худший год в их карьере. Мне вообще интересно, кто придумал его пригласить, такое ощущение, что это была шутка, которая в итоге вышла из под контроля. После эры Пепа и вынужденного ухода Вилановы, приглашать тренера с другого конца света с победами в чемпионате Парагвая в активе, это по меньшей мере странное решение.

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      Рейтинг: +10071

      Cules2013 > Play 12 часов назад

      Повелись на промежуточные успехи Парагвая на ЧМ и то, что он латиноамериканец, что как бы автоматом должно помочь легко пойти на контакт с латиноамериканскими игроками Барсы.

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      Рейтинг: +10071

      Cules2013 15 часов назад

      Мартино реально плохо тренировал, я такую ужасную Барсу никогда не видел. Тот самый случай, когда банально не соответствуешь той высокой должности, на которую попал.

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