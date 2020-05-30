Мартино – о работе в «Барселоне»: «Это худший год в моей карьере»

Я думаю, руководство Барселоны думает так же, что работа Мартино это худший год в их карьере. Мне вообще интересно, кто придумал его пригласить, такое ощущение, что это была шутка, которая в итоге вышла из под контроля. После эры Пепа и вынужденного ухода Вилановы, приглашать тренера с другого конца света с победами в чемпионате Парагвая в активе, это по меньшей мере странное решение.
Бывший главный тренер «Барселоны» Херардо Мартино высказал недовольство периодом своей карьеры в каталонском клубе.
«Результаты в том сезоне были не самыми плохими. Мы выиграли Суперкубок Испании и дошли до финала Кубка. Но в «Барселоне» важно только количество выигранных трофеев.
Я бы назвал год в каталонском клубе худшим в карьере, потому что мой вклад в качестве тренера ограничивался только управлением командой», – сказал аргентинец.
- Мартино возглавлял «Барсу» в сезоне-2013/14.
- Команда финишировала в Примере на втором месте позади «Атлетико».
- Мадридцы также выбили каталонцев из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.