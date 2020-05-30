Мартино – о работе в «Барселоне»: «Это худший год в моей карьере»

Бывший главный тренер «Барселоны» Херардо Мартино высказал недовольство периодом своей карьеры в каталонском клубе.

«Результаты в том сезоне были не самыми плохими. Мы выиграли Суперкубок Испании и дошли до финала Кубка. Но в «Барселоне» важно только количество выигранных трофеев.

Я бы назвал год в каталонском клубе худшим в карьере, потому что мой вклад в качестве тренера ограничивался только управлением командой», – сказал аргентинец.