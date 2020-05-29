«Как идиоты?» L'Équipe раскритиковал досрочное завершение Лиги 1

Номер французского спортивного издания L'Équipe за 29 мая вышел с обложкой с заголовком «Как идиоты?»

Чемпионат Франции был отменен досрочно 28 апреля, но после этого было объявлено о возобновлении Бундеслиги, Ла Лиги, АПЛ и Серии А.

Лига 1 осталась единственным чемпионатом из большой европейской пятерки, который не будет возобновлен.