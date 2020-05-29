«Как идиоты?» L'Équipe раскритиковал досрочное завершение Лиги 1

Номер французского спортивного издания L'Équipe за 29 мая вышел с обложкой с заголовком «Как идиоты?»
Чемпионат Франции был отменен досрочно 28 апреля, но после этого было объявлено о возобновлении Бундеслиги, Ла Лиги, АПЛ и Серии А.
Лига 1 осталась единственным чемпионатом из большой европейской пятерки, который не будет возобновлен.
- «ПСЖ» признали чемпионом, «Лион» впервые с 1997 не попал в еврокубки.
- От коронавируса по всему миру умерло более 14000 человек.
- Во Франции зараженными оказались более 16000 человек, умерли из них 674.
Источник: L'Équipe