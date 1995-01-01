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    «Как идиоты?» L'Équipe раскритиковал досрочное завершение Лиги 1

    Номер французского спортивного издания L'Équipe за 29 мая вышел с обложкой с заголовком «Как идиоты?»

    Чемпионат Франции был отменен досрочно 28 апреля, но после этого было объявлено о возобновлении Бундеслиги, Ла Лиги, АПЛ и Серии А.

    Лига 1 осталась единственным чемпионатом из большой европейской пятерки, который не будет возобновлен.

    • «ПСЖ» признали чемпионом, «Лион» впервые с 1997 не попал в еврокубки.
    • От коронавируса по всему миру умерло более 14000 человек.
    • Во Франции зараженными оказались более 16000 человек, умерли из них 674.

    Источник: L'Équipe

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2068

      Бухбух 6 минут назад

      Просто хотели показать себя самыми умными.

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      Рейтинг: +2049

      Axe111 7 минут назад

      В рфс учились

      0
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      Рейтинг: +1416

      Genz 53 минуты назад

      УЕФА в апреле сообщали,что не допустят клубы в еврокубки тех стран,чьи чемпионаты не доиграли. Как только Франция прекратили первенство, сссукиии УЕФА заткнулись. Апасраллиись

      0
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      Рейтинг: +4505

      JTherry 1 час назад

      «Как идиоты?»
      ...почему - как...?)))

      0
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      Рейтинг: +1061

      almanev 1 час назад

      Автор, загугли статистику заново, ты там пару нулей пропустил.

      0
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      Рейтинг: +5040

      серега кашин 2 часа назад

      лягушатники чухнули что погоречились

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      Рейтинг: +712

      Semenycch 2 часа назад

      Русская пословица: Поспешил - людей рассмешил...

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      Рейтинг: +1138

      acor94 2 часа назад

      Уефа говорил, что тех кто завершит сезон досрочно, не пустят в еврокубки. Получается у нас должно быть больше команд в этом году?

      1
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      Рейтинг: +14869

      bset > acor94 1 час назад

      У всех таких заявлений УЕФА есть сноска "Не распространяется на денежные мешки и влиятельные клубы". Ты веришь, что ПСЖ не пустят в еврокубки?)

      1
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      Рейтинг: +4159

      Добрый Бобер 2 часа назад

      Если бы у нас завершили чемпионат и "Зенит" стал бы чемпионом, такое бы писать не разрешили.

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      Рейтинг: +1273

      Cleaner > Добрый Бобер 1 час назад

      Обоснуй. Или это просто на Зенит наезд такой? Или намекаешь, что у нас в стране демократии не хватает? Да у нас бы Зенит просто размазали!

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