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  • Кадыров: «Я что, не человек и не имею права заболеть? Я абсолютно здоровый человек»

Кадыров: «Я что, не человек и не имею права заболеть? Я абсолютно здоровый человек»

27 мая 2020, 20:15
7

Почетный президент «Ахмата» и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал информацию, что у него подозревали коронавирусную инфекцию. По словам политика, он здоров.

«Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек», – приводит слова Кадырова телеграм-канал «Подъем» со ссылкой на инстаграм-эфир, который провел директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

  • С 2004 по 2011 год Кадыров был президентом «Ахмата».
  • Команда в РПЛ сейчас идет последней.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 350000 человек.

Источник: телеграм-канал «Подъем»
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (7)
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Алехсбургер.
1590600896
даже обязан..
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alex1951
1590604905
Аллах Акбар ,канешна ,у тебя прав больше ,чем у тваевонага дружка Пути ,ты хоть заразиться могешь ,а он ,бедолага,даже этого лишен... Весь в думах,заботах - как тебя к жизни вернуть,как тебе выделить надцать лимонов , в оплату больничнага...))))
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GreyDM
1590604949
так ты ЧЕЛОВЕК?!?!?! .....всё...мир рухнул(((
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Plyash
1590605076
Ты по роду своей должности имеешь право не только заболеть,но ещё и выздороветь на радость своим избирателям.
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ufos73
1590606526
Так я не понял, он здоровый человек или все таки заболел? )))
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Lester84
1590610452
Надо было добавить - Не имею право заболеть с сохранением заработной платы?)))
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алдан2014
1590622226
А журналюг распускающих гнусные слухи на кол посадить
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