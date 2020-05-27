Кадыров: «Я что, не человек и не имею права заболеть? Я абсолютно здоровый человек»

Почетный президент «Ахмата» и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал информацию, что у него подозревали коронавирусную инфекцию. По словам политика, он здоров.
«Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек», – приводит слова Кадырова телеграм-канал «Подъем» со ссылкой на инстаграм-эфир, который провел директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.
- С 2004 по 2011 год Кадыров был президентом «Ахмата».
- Команда в РПЛ сейчас идет последней.
- По всему миру от коронавируса умерло более 350000 человек.
Источник: телеграм-канал «Подъем»