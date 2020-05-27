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    Кадыров: «Я что, не человек и не имею права заболеть? Я абсолютно здоровый человек»

    Почетный президент «Ахмата» и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал информацию, что у него подозревали коронавирусную инфекцию. По словам политика, он здоров.

    «Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек», – приводит слова Кадырова телеграм-канал «Подъем» со ссылкой на инстаграм-эфир, который провел директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

    • С 2004 по 2011 год Кадыров был президентом «Ахмата».
    • Команда в РПЛ сейчас идет последней.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 350000 человек.

    Источник: телеграм-канал «Подъем»

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    27.05.2020 20:15
    Комментарии12
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      Рейтинг: +4034

      Alekxei Z. 5 часов назад

      Нет абсолютно здоровых людей, каждый когда-либо болеет и выздоравливает. Нездоровая паника и страх многим выключили мозг.
      Ну болел Кадыров , выздоровел и что это новость первой страницы ????
      Дебилизм зашкаливает.

      0
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      Рейтинг: +2424

      алдан2014 12 часов назад

      А журналюг распускающих гнусные слухи на кол посадить

      0
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      Рейтинг: +4772

      Lester84 16 часов назад

      Надо было добавить - Не имею право заболеть с сохранением заработной платы?)))

      0
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      Рейтинг: +1264

      Cleaner 16 часов назад

      Конечно имеешь. Но зачем столько дымовой завесы вокруг...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2712

      solodealer 17 часов назад

      Цицерон нервно курит в сторонке...И ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В МОГИЛЕ))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8888

      ufos73 17 часов назад

      Так я не понял, он здоровый человек или все таки заболел? )))

      4
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      Рейтинг: +1226

      FENIX-SL 17 часов назад

      зато судья - козел

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2590

      playsh 17 часов назад

      Ты по роду своей должности имеешь право не только заболеть,но ещё и выздороветь на радость своим избирателям.

      0
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      Рейтинг: +388

      GreyDM 17 часов назад

      так ты ЧЕЛОВЕК?!?!?! .....всё...мир рухнул(((

      1
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      Рейтинг: +8162

      alex1951 17 часов назад

      Аллах Акбар ,канешна ,у тебя прав больше ,чем у тваевонага дружка Пути ,ты хоть заразиться могешь ,а он ,бедолага,даже этого лишен...
      Весь в думах,заботах - как тебя к жизни вернуть,как тебе выделить надцать лимонов ,
      в оплату больничнага...))))

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