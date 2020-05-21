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  • У Кадырова подозрение на коронавирус. Его доставили в одну из клиник Москвы

У Кадырова подозрение на коронавирус. Его доставили в одну из клиник Москвы

21 мая 2020, 16:29
29

Почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров доставлен в московскую клинику с подозрением на коронавирус, пишет телеграм-канал Baza.

В среду Кадыров прилетел в одну из лучших клиник столицы. Первые симптомы недомогания у главы Чечни появились еще несколько дней назад, позже состояние Кадырова резко ухудшилось, после чего ему было рекомендовано обратиться за помощью к московским врачам.

Судя по медицинским данным, у Кадырова диагностировано поражение легких.

Кадыров: «Наш лозунг: «Убить коронавирус!» И мы знаем, как это сделать»

Источник: Телеграм-канал Baza

Новостной телеграм-канал, созданный в сентябре 2018 года. Число подписчиков – около 200 тысяч.

Ранее канал писал об отказе «Аэрофлота» спонсировать РФС и ЦСКА. 

Россия. Премьер-лига
Комментарии (29)
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моэм
1590068972
Здоровья Рамзану - единственному настоящему мужчине среди руководителей регионов , который не боится высказывать своё мнение...здоровья и долгих лет.
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rash1959
1590069954
скорейшего ему завершения всякой деятельности
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derrik2000
1590070381
Где это все они - и "звёзды" политики, и эстрадные "звёзды", имеющие кучу охраны, шатаются раз чем-то там заражаются? Или это очередной пиар? Раньше, до этого короновируса, было модно и престижно отдыхать где-нибудь в Куршавеле или, там, на Багамах, а сейчас - якобы подцепить коронавирус? Я ни на что не намекаю, просто как-то интересно стало.
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Lester84
1590072141
Столько денег вкладывается в Чечню, а лечиться ездят в столичные клиники
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Антибиотик
1590072362
А чего в Москву? Почему не в клинику в Грозном? Вот именно та грань, где пустые слова для народа, ничего не значат на деле. Мало быть политиком и уметь красиво говорить, нужно оставаться честным хотя бы для самого себя.
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BRO_football
1590073260
А чё не в Чечне? Боится что его в больнице отравят собственные врачи за всё хорошее, что он сделал для них? Столько денежных дотаций уходит в Чечню, а нормальной медицины там так и нет.
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VGreen
1590074032
безумно футбольная новость
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PAREVG.
1590077263
Если не поправится, Терек 100% в ФНЛ выйдет... Кстати, как я заметил, после смены названия, результаты ухудшились.
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3a zenit
1590085792
да похер,мне это зачем?
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Axe111
1590088629
Супер футбольная новость!!!!!
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