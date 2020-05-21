У Кадырова подозрение на коронавирус. Его доставили в одну из клиник Москвы

Почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров доставлен в московскую клинику с подозрением на коронавирус, пишет телеграм-канал Baza.

В среду Кадыров прилетел в одну из лучших клиник столицы. Первые симптомы недомогания у главы Чечни появились еще несколько дней назад, позже состояние Кадырова резко ухудшилось, после чего ему было рекомендовано обратиться за помощью к московским врачам.

Судя по медицинским данным, у Кадырова диагностировано поражение легких.

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