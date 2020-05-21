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    У Кадырова подозрение на коронавирус. Его доставили в одну из клиник Москвы

    Почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров доставлен в московскую клинику с подозрением на коронавирус, пишет телеграм-канал Baza.

    В среду Кадыров прилетел в одну из лучших клиник столицы. Первые симптомы недомогания у главы Чечни появились еще несколько дней назад, позже состояние Кадырова резко ухудшилось, после чего ему было рекомендовано обратиться за помощью к московским врачам.

    Судя по медицинским данным, у Кадырова диагностировано поражение легких.

    Кадыров: «Наш лозунг: «Убить коронавирус!» И мы знаем, как это сделать»

    Источник: Телеграм-канал Baza

    Новостной телеграм-канал, созданный в сентябре 2018 года. Число подписчиков – около 200 тысяч.

    Ранее канал писал об отказе «Аэрофлота» спонсировать РФС и ЦСКА. 

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    21.05.2020 16:29
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    Комментарии25
    ...
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      Рейтинг: +798

      Соарес 23 мая 2020, 08:09

      Кто то точно врёт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 22 мая 2020, 11:37

      В этой новости прекрасно всё:
      1. Во-первых, эта новость суперфутбольная и вообще супрактуальная. Ведь большинство населения нашей страны очень сильно волнует здоровье г-на Кадырова.
      2. Во-вторых, г-н Кадыров так себе патриот своего региона раз сбежал от грозненских врачей к столичным.
      3. В-третьих, интересно, скольким Ивановым Иванам Ивановичам после резкого ухудшения самочувствия было рекомендовано полечиться в Москве и сколько из них прилетело после этого на самолёте.
      4. В-четвёртых, при обнаружении симптомов, человек обязан вызвать скорую и соблюдать самоизоляцию. Как Кадырова пустили в самолёт и на сколько его оштрафуют за нарушение закона?

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Добрый Бобер 23 мая 2020, 18:55

      а если бы это был Собянин сечин путин и тому подобные патриоты россии то ты че молился бы за них?

      0
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер > dinar7777dinar 24 мая 2020, 09:21

      Нет конечно. Я бы в любом случае негодовал бы от такого наглого произвола.

      0
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      Рейтинг: +141

      erofey83 22 мая 2020, 09:48

      ну и что? вот новость, гриппом заболел, через две недели выздоровеет ..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 22 мая 2020, 02:23

      Совсем не безопасно, оказывается, работать диктором на футбольном стадионе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 21 мая 2020, 22:17

      Супер футбольная новость!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 мая 2020, 21:29

      да похер,мне это зачем?

      0
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 21 мая 2020, 21:17

      как я понимаю это были новости про футбольный клуб Ахмат. :)))

      -1
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      Рейтинг: +5161

      PAREVG. 21 мая 2020, 19:07

      Если не поправится, Терек 100% в ФНЛ выйдет...
      Кстати, как я заметил, после смены названия, результаты ухудшились.

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      Рейтинг: +913

      SLADE2019 21 мая 2020, 18:59

      Это Бомбардир или Кавказский узел? К футболу это как относится! Ну а так, в Москве он долечится, если все хорошо будет. А так и до Швейцарии его довезут. Хорошо, что у нас Москва есть!

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 21 мая 2020, 18:13

      безумно футбольная новость

      4
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