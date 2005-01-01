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    Кадыров: «Наш лозунг: «Убить коронавирус!» И мы знаем, как это сделать»

    Президент «Ахмата» и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о мерах против пандемии коронавируса.

    «Мы поставили цель разорвать цепочку распространения вируса и уверенно к ней двигаемся. Наш лозунг: «Убить коронавирус!» И мы знаем, как это сделать.

    Хочу отметить, что в республике имеются достаточные запасы продовольствия, цены не выросли, магазины работают в обычном режиме.

    Закрыты спорткомплексы, рестораны, кафе, развлекательные центры, магазины промышленных товаров, салоны красоты», – написал Кадыров.

    • С 28 марта в Чечне закрыты границы для въезда в республику.
    • По данным Интерфакса, число случаев коронавируса в России выросло до 1836.
    • За последние сутки в стране подтверждены 302 случая коронавирусной инфекции в 35 регионах.

    Источник: Телеграм-канал Рамзана Кадырова

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    Сегодня, 06:14
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2397

      Давид59 3 часа назад

      Как ни странно первый раз в жизни соглашусь с Кадыровым. В Чечне если скажут сидеть дома, то никто носа не высунет. В отличие от Москвы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37790

      MaxRnD 5 часов назад

      Рядом с Ростов-Ареной в рамках борьбы с вирусом напалмом недавно херакнули. Эффективно и недорого

      4
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    • ...
      Рейтинг: +603

      Play 6 часов назад

      Расстреливать всех заболевших, знаем мы ваши методы.

      -1
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      Рейтинг: +14210

      sssrspartak > Play 4 часа назад

      это же не средневековье!навряд ли?

      2
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