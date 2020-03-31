Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кадыров: «Наш лозунг: «Убить коронавирус!» И мы знаем, как это сделать»

Кадыров: «Наш лозунг: «Убить коронавирус!» И мы знаем, как это сделать»

31 марта 2020, 06:14
12

Президент «Ахмата» и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о мерах против пандемии коронавируса.

«Мы поставили цель разорвать цепочку распространения вируса и уверенно к ней двигаемся. Наш лозунг: «Убить коронавирус!» И мы знаем, как это сделать.

Хочу отметить, что в республике имеются достаточные запасы продовольствия, цены не выросли, магазины работают в обычном режиме.

Закрыты спорткомплексы, рестораны, кафе, развлекательные центры, магазины промышленных товаров, салоны красоты», – написал Кадыров.

  • С 28 марта в Чечне закрыты границы для въезда в республику.
  • По данным Интерфакса, число случаев коронавируса в России выросло до 1836.
  • За последние сутки в стране подтверждены 302 случая коронавирусной инфекции в 35 регионах.

Источник: Телеграм-канал Рамзана Кадырова
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Play
1585627300
Расстреливать всех заболевших, знаем мы ваши методы.
Ответить
MaxRnD
1585629318
Рядом с Ростов-Ареной в рамках борьбы с вирусом напалмом недавно херакнули. Эффективно и недорого
Ответить
Давид59
1585637160
Как ни странно первый раз в жизни соглашусь с Кадыровым. В Чечне если скажут сидеть дома, то никто носа не высунет. В отличие от Москвы
Ответить
alex1951
1585654166
Главному Чеченцу пох ,чего иль кого убивать Корону или людей.....
Ответить
Hektor 84
1585657560
В Чечне полный порядок, в отличии от других регионов. Его народ нос на улицу не высунет пока он им не скажет. А у нас всем пох. Объявили не рабочую неделю так надо как асталопам лететь на шашлыки или по паркам шляться.
Ответить
Fju-2
1585688504
"Президент «Ахмата» ... Рамзан Кадыров". Президентом Ахмата является Даудов. В этом сезоне Кадыров писю положил на Терек и в этом заявлении нет ничего про футбол, а только лозунги о величии республики и её руководстве.
Ответить
Черкизовский Кот
1585690863
"Первого больного коронавирусом я убил в 16 лет..."
Ответить
Добрый Бобер
1590137025
А как же "ограбить, изнасиловать, пытать"?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+