Кадыров: «Наш лозунг: «Убить коронавирус!» И мы знаем, как это сделать»

Президент «Ахмата» и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о мерах против пандемии коронавируса.

«Мы поставили цель разорвать цепочку распространения вируса и уверенно к ней двигаемся. Наш лозунг: «Убить коронавирус!» И мы знаем, как это сделать.

Хочу отметить, что в республике имеются достаточные запасы продовольствия, цены не выросли, магазины работают в обычном режиме.

Закрыты спорткомплексы, рестораны, кафе, развлекательные центры, магазины промышленных товаров, салоны красоты», – написал Кадыров.