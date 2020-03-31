Кадыров: «Наш лозунг: «Убить коронавирус!» И мы знаем, как это сделать»

Президент «Ахмата» и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о мерах против пандемии коронавируса.
«Мы поставили цель разорвать цепочку распространения вируса и уверенно к ней двигаемся. Наш лозунг: «Убить коронавирус!» И мы знаем, как это сделать.
Хочу отметить, что в республике имеются достаточные запасы продовольствия, цены не выросли, магазины работают в обычном режиме.
Закрыты спорткомплексы, рестораны, кафе, развлекательные центры, магазины промышленных товаров, салоны красоты», – написал Кадыров.
- С 28 марта в Чечне закрыты границы для въезда в республику.
- По данным Интерфакса, число случаев коронавируса в России выросло до 1836.
- За последние сутки в стране подтверждены 302 случая коронавирусной инфекции в 35 регионах.
Источник: Телеграм-канал Рамзана Кадырова