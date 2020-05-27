В Red Bull не подтвердили переговоры об инвестировании в «Уфу»

Представитель офиса Red Bull в России прокомментировал информацию об интересе компании в инвестициях в «Уфу».

«Есть ли у Red Bull интерес к инвестированию в «Уфу»? В главном офисе компании не подтвердили факт переговоров», – сказал представитель компании.

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщал, что клуб ведет активные переговоры с арабскими и австрийскими инвесторами. Во вторник стало известно, что в уфимский клуб могут инвестировать Red Bull и холдинг City Football Group.