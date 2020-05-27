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    В Red Bull не подтвердили переговоры об инвестировании в «Уфу»

    Представитель офиса Red Bull в России прокомментировал информацию об интересе компании в инвестициях в «Уфу».

    «Есть ли у Red Bull интерес к инвестированию в «Уфу»? В главном офисе компании не подтвердили факт переговоров», – сказал представитель компании.

    Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщал, что клуб ведет активные переговоры с арабскими и австрийскими инвесторами. Во вторник стало известно, что в уфимский клуб могут инвестировать Red Bull и холдинг City Football Group.

    Источник: «Чемпионат»

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    27.05.2020 14:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: -2

      grroznyi85 10 часов назад

      Ну так надо спрашивать не у какого-то там "дяди Васи" из российского офиса компании, а непосредственно у самого руководства Red Bull

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3127

      Борат 27 мая, 14:49

      будет бычье дерби - краснодар -уфа !
      ГЫГЫ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14848

      bset > Борат 23 часа назад

      У Бората с Алармом каждый вечер дерби. А кто кого в очередной раз будет дербить разыгрывают на камень-ножницы-бумага

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3127

      Борат > bset 23 часа назад

      стыдно мне за тебя, петушок !
      гыгы

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      D7 27 мая, 14:40

      Гана уже не RedBull а RedBull Brazil уже стал RedBull Bragantino

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