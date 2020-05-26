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  • Владельцы «Манчестер Сити» и Red Bull хотят инвестировать в «Уфу»

Владельцы «Манчестер Сити» и Red Bull хотят инвестировать в «Уфу»

26 мая 2020, 15:40
20

Комментатор Роман Нагучев сообщил, что владельцы «Манчестер Сити», а также компания Red Bull, ведут переговоры об инвестировании в «Уфу».

«Как-то быстро утихли разговоры, что супербогатый инвестор интересуется российским клубом. Все ж понимают, что вряд ли Россия сейчас подходящая площадка для инвестиций в футбол. Но инвестор, похоже, придет в наш клуб.

По моей информации, этим клубом станет «Уфа». У Шамиля Газизова есть даже не одно, а сразу два очень хороших предложения. Одно из них от тех же, что купили Александра Зинченко. Им понравилось отношение клуба и к игроку, и к предложению от «Ман Сити». Когда к тебе приходит такой клуб хочется вместо 4 миллионов попросить хотя бы 10, но «Уфа» даже не попыталась пририсовать к договору сотые доли. Четыре так четыре. На Востоке это ценится. Плюс Башкортостан – нефтяной регион и это дает массу возможностей для взаимовыгодного сотрудничества.

Второй вариант – «Ред Булл». И любопытно, что именно в эту сторону склоняется гендиректор «Уфы». Тут заметно меньше сиюминутных денег, но гораздо больше перспектив. РБ не бросает свои спортивные проекты. Что в Бразилии, что в США, что в Австрии, что в Германии – это работа на результат и стремление быть на виду. «РБ Гана» – исключение, клуб исчез 6 лет назад. Но я верю, что в России вести бизнес все-таки попроще. Руководство «Уфы» уже провело несколько встреч. Все решится скоро», – написал Нагучев в телеграме.

Источник: телеграм-канал Романа Нагучева
Россия. Премьер-лига Уфа Манчестер Сити
Комментарии (20)
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AHTUNGBOL
1590497113
Даже не знаю, что лучше звучит, Ман Уфа или РБ Уфа...,
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Romio-xxx
1590497118
Ну хоть кому то повезло!
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серега кашин
1590497378
кого кого ну только не уфу, полнйший бред
Ответить
BarStep
1590498101
Хорошая новость в целом и то, что достойный инвестор идёт в регионы.. Мне это нравится..
Ответить
"supermax"
1590501724
почему собственно нет...это пойдет на пользу всей рпл...кто знает...может на примере уфы и другие клубы обретут влиятельных инвесторов
Ответить
1-3-5-2
1590502648
если все получится, будет просто супер!!!!
Ответить
evgevg13
1590502978
Успехов!!!
Ответить
Chernyi Lis
1590503661
уфу поддерживать хотят те кто до сих поддерживает бандер! вылетай на хрен уфа далеко вниз!
Ответить
BRO_football
1590508303
Будет неплохо, если Уфа перестанет доить региональный бюджет и найдёт источники финансирования за пределами России.
Ответить
_Marqella_
1590515352
Всем будет от этого только хорошо..
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