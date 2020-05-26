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    Владельцы «Манчестер Сити» и Red Bull хотят инвестировать в «Уфу»

    Комментатор Роман Нагучев сообщил, что владельцы «Манчестер Сити», а также компания Red Bull, ведут переговоры об инвестировании в «Уфу».

    «Как-то быстро утихли разговоры, что супербогатый инвестор интересуется российским клубом. Все ж понимают, что вряд ли Россия сейчас подходящая площадка для инвестиций в футбол. Но инвестор, похоже, придет в наш клуб.

    По моей информации, этим клубом станет «Уфа». У Шамиля Газизова есть даже не одно, а сразу два очень хороших предложения. Одно из них от тех же, что купили Александра Зинченко. Им понравилось отношение клуба и к игроку, и к предложению от «Ман Сити». Когда к тебе приходит такой клуб хочется вместо 4 миллионов попросить хотя бы 10, но «Уфа» даже не попыталась пририсовать к договору сотые доли. Четыре так четыре. На Востоке это ценится. Плюс Башкортостан – нефтяной регион и это дает массу возможностей для взаимовыгодного сотрудничества.

    Второй вариант – «Ред Булл». И любопытно, что именно в эту сторону склоняется гендиректор «Уфы». Тут заметно меньше сиюминутных денег, но гораздо больше перспектив. РБ не бросает свои спортивные проекты. Что в Бразилии, что в США, что в Австрии, что в Германии – это работа на результат и стремление быть на виду. «РБ Гана» – исключение, клуб исчез 6 лет назад. Но я верю, что в России вести бизнес все-таки попроще. Руководство «Уфы» уже провело несколько встреч. Все решится скоро», – написал Нагучев в телеграме.

    Источник: телеграм-канал Романа Нагучева

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    26.05.2020 15:40
    Комментарии26
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      Рейтинг: +575

      _Marqella_ 26 мая, 20:49

      Всем будет от этого только хорошо..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7763

      BRO_football 26 мая, 18:51

      Будет неплохо, если Уфа перестанет доить региональный бюджет и найдёт источники финансирования за пределами России.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Puddle 26 мая, 18:21

      Через 3 года будут нагибать Барсу, Юве и др. в Лиге Чемпионов. А с хряками не встретятся, так как хрю будут играть в ПФЛ дивизион Центр!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1226

      FENIX-SL 26 мая, 17:47

      однозначно Ред Булл
      будет смысл следить хоть за нашим футболом тогда
      потрясные проекты делают

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57245

      Chernyi Lis 26 мая, 17:34

      уфу поддерживать хотят те кто до сих поддерживает бандер! вылетай на хрен уфа далеко вниз!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1326

      Из Твери Леха > Chernyi Lis 26 мая, 18:57

      а кто бандер поддерживает, можно поподробнее?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57245

      Chernyi Lis > Из Твери Леха 26 мая, 19:17

      весь админ и получается вся команда..вспоминаю с 14 года..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1184

      evgevg13 26 мая, 17:22

      Успехов!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      1-3-5-2 26 мая, 17:17

      если все получится, будет просто супер!!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +801

      Play 26 мая, 17:03

      Ну Вадик Евсеев не зря ж говорил, что Уфа лучший клуб России.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      "supermax" 26 мая, 17:02

      почему собственно нет...это пойдет на пользу всей рпл...кто знает...может на примере уфы и другие клубы обретут влиятельных инвесторов

      6
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      Рейтинг: +14848

      bset 26 мая, 16:16

      РБ Уфа)) Скажут, что не Ред Булл, а Республика Башкортостан

      15
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      ...
      Рейтинг: +1226

      FENIX-SL > bset 26 мая, 17:48

      да круто же))

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