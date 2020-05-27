Представитель «Уфы» подтвердил факт переговоров с иностранными инвесторами

«Уфа» действительно ведет переговоры с арабскими и австрийскими инвесторами, сообщил председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов. Ранее стало известно, что владельцы «Манчестер Сити» – холдинг City Football Group – и компания Red Bull могут войти в состав акционеров уфимского клуба.

«ФК «Уфа», будучи коммерчески одним из самых эффективных спортивных клубов в России, давно является объектом интереса крупных российских и международных компаний. Мы можем подтвердить, что среди них есть как австрийские, так и арабские компании. При этом речь о полной продаже клуба не идет. Это достояние республики и команда, по опросам, поддерживаемая двумя третями населения Башкортостана. Мы приветствуем, если новый инвестор сможет дать клубу новое развитие, и переговоры ведутся активно.

У нас есть четкие источники финансирования, есть дивиденды, которые платят определенные компании. Но если мы хотим двигаться к новым горизонтам, то лучше это делать за частные деньги, а не увеличивая финансирование из окологосударственных источников за счет урезания других программ», – сказал Мурзагулов.