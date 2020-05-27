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    Представитель «Уфы» подтвердил факт переговоров с иностранными инвесторами

    «Уфа» действительно ведет переговоры с арабскими и австрийскими инвесторами, сообщил председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов. Ранее стало известно, что владельцы «Манчестер Сити» – холдинг City Football Group – и компания Red Bull могут войти в состав акционеров уфимского клуба.

    «ФК «Уфа», будучи коммерчески одним из самых эффективных спортивных клубов в России, давно является объектом интереса крупных российских и международных компаний. Мы можем подтвердить, что среди них есть как австрийские, так и арабские компании. При этом речь о полной продаже клуба не идет. Это достояние республики и команда, по опросам, поддерживаемая двумя третями населения Башкортостана. Мы приветствуем, если новый инвестор сможет дать клубу новое развитие, и переговоры ведутся активно.

    У нас есть четкие источники финансирования, есть дивиденды, которые платят определенные компании. Но если мы хотим двигаться к новым горизонтам, то лучше это делать за частные деньги, а не увеличивая финансирование из окологосударственных источников за счет урезания других программ», – сказал Мурзагулов.

    Источник: «Правда-ПФО»

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    27.05.2020 13:28
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1804

      neveldomha 27 мая, 15:14

      В роли арабских шейхов Вован и Лексус)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      Puddle 27 мая, 15:03

      Жили-были три поросенка: Нуф-Нуф, Наф-наф и Де Зеув!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5032

      серега кашин 27 мая, 14:50

      в уфе потдверждают переговоры, а в RED BULL не потдверждают и тогда вопрос кто с кем договаривается, тут фейком начинает уже попахивать

      0
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      Рейтинг: +2465

      alarm 27 мая, 14:00

      пзда спартаку!

      0
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      Рейтинг: +64

      barbiturny 27 мая, 13:56

      Серьезная заявочка

      0
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      Рейтинг: +16827

      DOCTOR PENALTY 27 мая, 13:53

      Первая совместная сделка - возвращение Зинченко в Уфу.

      1
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