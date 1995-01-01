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    Кикнадзе: «Зимой окончательно понял, что Семин не подходит под концепцию клуба»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о разногласиях с бывшим главным тренером команды Юрием Семиным.

    По его словам, 73-летний специалист не проявил гибкости при выборе нового нападающего после ухода в «Сельту» Федора Смолова.

    «Думаю, этой зимой я окончательно понял, что Семин не подходит под концепцию, которую хочет клуб. Мы просто зашли в тупик. Кандидатуры, которые предлагали мы, даже не рассматривались. У Семина была одна кандидатура – Бассогог, но на тот момент он был не трансфероспособен», – сказал Кикнадзе.

    • Совет директоров «Локо» решил не продлевать контракт с Семиным.
    • Новым главным тренером команды стал Марко Николич.

    Источник: «Россия 24»

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии7
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      Рейтинг: +362

      Nayturs 10 минут назад

      Ну так вы назовите имена тех кого вы Семину предлагали, будет понятно, кто прав

      0
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      Рейтинг: +3095

      Борат 1 час назад

      Не смогли какого-то носорога палычу купить ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +4422

      JTherry 1 час назад

      "Бассогог... был не трансфероспособен"
      ...это что означает? не могли купить за адекватную цену, или клуб не хотел, а тренер настаивал? а Бадель лучше что ли?

      1
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      Рейтинг: +673

      vmonomah17 2 часа назад

      Кикнадзе хотел карманы нагреть на трансферах всякого шлака типа шкулетича, а палыч его послал.

      1
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      Рейтинг: +81

      PAREVG. 2 часа назад

      Геркус спорил с шПалычем, но при нем и титул, и серебро, и кубки, и план крыши над стадионом, и игроки приходили.
      А что ты хорошего для Локо сделал??? Мурило купил который пожарит по черному...
      Какая твоя концепция??? вывести Локо в ФНЛ??????

      3
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      Рейтинг: +16765

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Сам-то ты под какую концепцию подходишь? И чего ты вообще делаешь в Локо???...

      0
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      Рейтинг: -91

      Фанат Рубина 2 часа назад

      кикнадзе реально тупой самый гендир, на трансфермаркете он стоит 3 млн. ну можно было думаю я за 5-6 ьего купить, возраст позволяет...
      нет мы будем 32 летнего баделя за 3-4 млн брать е*********

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