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  • Кикнадзе: «Зимой окончательно понял, что Семин не подходит под концепцию клуба»

Кикнадзе: «Зимой окончательно понял, что Семин не подходит под концепцию клуба»

22 мая 2020, 15:56
9

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о разногласиях с бывшим главным тренером команды Юрием Семиным.

По его словам, 73-летний специалист не проявил гибкости при выборе нового нападающего после ухода в «Сельту» Федора Смолова.

«Думаю, этой зимой я окончательно понял, что Семин не подходит под концепцию, которую хочет клуб. Мы просто зашли в тупик. Кандидатуры, которые предлагали мы, даже не рассматривались. У Семина была одна кандидатура – Бассогог, но на тот момент он был не трансфероспособен», – сказал Кикнадзе.

  • Совет директоров «Локо» решил не продлевать контракт с Семиным.
  • Новым главным тренером команды стал Марко Николич.

Источник: «Россия 24»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1590152806
Сам-то ты под какую концепцию подходишь? И чего ты вообще делаешь в Локо???...
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PAREVG.
1590153727
Геркус спорил с шПалычем, но при нем и титул, и серебро, и кубки, и план крыши над стадионом, и игроки приходили. А что ты хорошего для Локо сделал??? Мурило купил который пожарит по черному... Какая твоя концепция??? вывести Локо в ФНЛ??????
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vmonomah17
1590153739
Кикнадзе хотел карманы нагреть на трансферах всякого шлака типа шкулетича, а палыч его послал.
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JTherry
1590153950
"Бассогог... был не трансфероспособен" ...это что означает? не могли купить за адекватную цену, или клуб не хотел, а тренер настаивал? а Бадель лучше что ли?
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Nayturs
1590160358
Ну так вы назовите имена тех кого вы Семину предлагали, будет понятно, кто прав
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Мага 13
1590165066
у кикнадзе по ходу своя концепция, по выводу команды в ФНЛ, не в обиду фанам Локо сказано
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Valeron2790
1590176225
Бассогог был не тренсфероспособен, потому что ты бездарный управленец, прежде чем отдавать кого то в аренду, нужно было решить вопрос с заменой. Видимо с Бассогогом было не замутить откат. Мошенник.
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Hektor 84
1590191574
Я вот считаю каждый в жизни должен заниматься своим делом. Не твое это Кикнадзе. На твоем месте должен быть профи, а не такой дилетант как ты.
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