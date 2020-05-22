Кикнадзе: «Зимой окончательно понял, что Семин не подходит под концепцию клуба»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о разногласиях с бывшим главным тренером команды Юрием Семиным.

По его словам, 73-летний специалист не проявил гибкости при выборе нового нападающего после ухода в «Сельту» Федора Смолова.

«Думаю, этой зимой я окончательно понял, что Семин не подходит под концепцию, которую хочет клуб. Мы просто зашли в тупик. Кандидатуры, которые предлагали мы, даже не рассматривались. У Семина была одна кандидатура – Бассогог, но на тот момент он был не трансфероспособен», – сказал Кикнадзе.