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«Барселона» возобновила интерес к де Лигту

21 мая 2020, 10:56
5

«Барселона» ищет варианты усиления центра обороны во время летнего трансферного окна.

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб рассматривает возможность подписания защитника «Ювентуса» Матейса де Лигта, которого звали на «Камп Ноу» еще в 2019 году.

«Барса» не может позволить себе купить 20-летнего голландца, поэтому изучается сценарий с обменом его на других игроков.

  • Прошлым летом «Ювентус» купил де Лигта у «Аякса» за 85,5 миллиона евро.
  • В текущем сезоне игрок провел 27 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Ювентус де Лигт Матейс
Комментарии (5)
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Cules2013
1590068529
Зачем? Ювентус показал то, что и следовало ожидать. Быть лидером в 19 лет в Аяксе не значит, что ты станешь в 20 лет крутым игроком топ-клуба. Тем более на такой сложной позиции, как ЦЗ. По де Лигту есть серьёзные вопросы, а ценник на него ого-го. Купить, чтобы он потом сел на банку? И что есть сейчас у Барсы время на раскачку, чтобы дать ему заиграть и т.п.? Когда такое было? Уж точно не сейчас, когда Барса особенно изголодалась по победе в ЛЧ и большим успехам и все ждут результат сразу. Барса всех перспективных защей просто распродаёт направо и налево через год-два после их подписания. Даже не дав им особо заиграть за основную команду. Мало нам примеров Коута и Дембеле? Или может Сонга, Алькасера и т.п.? Деньги на ветер. де Йонг тоже не заиграл по качто, хотя был игроком основы почти весь сезон. Заставляет задуматься. Сейчас купим сырого де Лигта и будем расхлёбывать то же, что и Ювентус. Ну так у нас есть нормально играющий Ленгле. Пока ещё окончательно не сдулся Пике, играть есть кем. А сломя голову спешить с заменой за такие деньги нет смысла. В последние годы с Лангле и Умтити показательно, что недорогие защитники, что приходили больше на подмену становились крепкими игроками основы. А почти все громкие трансферы проваливались с треском.
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zigbert
1590136429
Это большой риск. В Ювентусе от него ожидали большего.
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dinar7777dinar
1590253221
а нахрена этот косепор нужен ! и в аяксе у него были куча ошибок и вина в третьем голе от тоттенхэма это его не доработка .
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