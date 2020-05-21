«Барселона» возобновила интерес к де Лигту

«Барселона» ищет варианты усиления центра обороны во время летнего трансферного окна.
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб рассматривает возможность подписания защитника «Ювентуса» Матейса де Лигта, которого звали на «Камп Ноу» еще в 2019 году.
«Барса» не может позволить себе купить 20-летнего голландца, поэтому изучается сценарий с обменом его на других игроков.
- Прошлым летом «Ювентус» купил де Лигта у «Аякса» за 85,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне игрок провел 27 матчей во всех турнирах и забил два гола.
Источник: Mundo Deportivo