Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    «Барселона» возобновила интерес к де Лигту

    «Барселона» ищет варианты усиления центра обороны во время летнего трансферного окна.

    По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб рассматривает возможность подписания защитника «Ювентуса» Матейса де Лигта, которого звали на «Камп Ноу» еще в 2019 году.

    «Барса» не может позволить себе купить 20-летнего голландца, поэтому изучается сценарий с обменом его на других игроков.

    • Прошлым летом «Ювентус» купил де Лигта у «Аякса» за 85,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне игрок провел 27 матчей во всех турнирах и забил два гола.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76658
    #5
    insider_retro
    66032
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru