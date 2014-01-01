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    Уткин: «Тренер любительской команды «Эгриси» гораздо лучше Семина»

    Видеоблогер Василий Уткин сравнил главного тренера «Локомотива» Юрия Семина с тренером любительской команды. По мнению бывшего комментатора, второй лучше.

    «У любительской команды «Эгриси» есть тренер, который гораздо лучше Семина. Он молодой, растет вместе с командой и страшно стремится к образованию. Это важнее, чем опыт, которым располагал Юрий Павлович», – сказал журналист на собственном канале в ютубе.

    • По мнению Дмитрия Селюка, Уткин связан с «Локомотивом».
    • «Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.
    • В РПЛ клуб идет на втором месте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11091

      vladimir-7 5 минут назад

      Василий, какой-то ты стал злой.

      0
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      Рейтинг: +1101

      Cleaner 14 минут назад

      Уткин, уймись!

      0
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      Рейтинг: +66

      Хейтер Аларм 22 минуты назад

      Каждая свинья свое болото хвалит

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