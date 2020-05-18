Уткин: «Тренер любительской команды «Эгриси» гораздо лучше Семина»

Видеоблогер Василий Уткин сравнил главного тренера «Локомотива» Юрия Семина с тренером любительской команды. По мнению бывшего комментатора, второй лучше.

«У любительской команды «Эгриси» есть тренер, который гораздо лучше Семина. Он молодой, растет вместе с командой и страшно стремится к образованию. Это важнее, чем опыт, которым располагал Юрий Павлович», – сказал журналист на собственном канале в ютубе.