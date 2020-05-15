Дюков: «Решение о возобновлении РПЛ будет иметь важную социальную роль»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о решении возобновить чемпионат и Кубок страны.

«Возвращение позволит соблюсти спортивные принципы. Это позволит если не полностью, то в значительной мере выполнить обязательства перед партнерами, в том числе телевещателем.

Возвращения футбола ждут все болельщики, все скучают футболу. В ситуации дефицита контента возвращение футбола даст нам возможность привлечь внимание тех россиян, которые раньше, возможно, футболом не интересовались. Кроме того, затягивание паузы могло бы создать риск замещения футбола другими увлечениями и вариантами времяпрепровождения.

Возвращение футбола станет позитивным сигналом обществу о том, что мы возвращаемся к привычному образу жизни. Решение будет иметь важную социальную роль», – сказал Дюков.

РПЛ возобновится 21 июня.

Через три дня произойдет рестарт Кубка России.

Оба турнира будут доиграны без зрителей.

Командам разрешили делать по пять замен в матче.

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