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    Дюков: «Решение о возобновлении РПЛ будет иметь важную социальную роль»

    Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о решении возобновить чемпионат и Кубок страны.

    «Возвращение позволит соблюсти спортивные принципы. Это позволит если не полностью, то в значительной мере выполнить обязательства перед партнерами, в том числе телевещателем.

    Возвращения футбола ждут все болельщики, все скучают футболу. В ситуации дефицита контента возвращение футбола даст нам возможность привлечь внимание тех россиян, которые раньше, возможно, футболом не интересовались. Кроме того, затягивание паузы могло бы создать риск замещения футбола другими увлечениями и вариантами времяпрепровождения.

    Возвращение футбола станет позитивным сигналом обществу о том, что мы возвращаемся к привычному образу жизни. Решение будет иметь важную социальную роль», – сказал Дюков.

    РПЛ представила структуру календаря на остаток сезона

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: -106

      Фанат Рубина 17 минут назад

      ну кнш газпозор хочет зелето, зенит хочет писиненом быть....

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